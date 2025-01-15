شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الأرصاد يناقش سبل تعزيز الوعي بمخاطر الظواهر الجوية لدى الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق في محافظة الطائف“ملتقى الأرصاد”، بمشاركة واسعة من القيادات التعليمية ومسؤولي الأمن والسلامة في مدارس المملكة، بهدف تعزيز التوعية بمخاطر الظواهر الجوية ورفع مستوى الجاهزية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستدامة.

ينظم الملتقى المركز الوطني للأرصاد بالشراكة مع وزارة التعليم، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، متضمناً جلسات علمية وبرامج توعوية تسلط الضوء على دور المركز في مراقبة وتحليل الظواهر الجوية باستخدام أحدث التقنيات.

كما يُستعرض خلاله الجهود المشتركة مع وزارة التعليم لتعزيز السلامة في البيئة المدرسية. خطوة تكاملية

أكد مدير عام التعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد الغامدي، على أهمية نشر ثقافة الأرصاد بين الطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن الملتقى يمثل خطوة تكاملية لتعزيز الاستعداد لمواجهة الظواهر الجوية، متطلعًا لتحقيق الأهداف المنشودة لضمان سلامة المجتمع التعليمي.

فيما أوضح مدير فرع المركز الوطني للأرصاد بمنطقة مكة المكرمة، هلال العيافي، أن الملتقى يركز على مواجهة التحديات المناخية من خلال التعاون مع القيادات التعليمية ومسؤولي الأمن والسلامة.

وشهد الملتقى تدشين معرض تعريفي مصاحب للبرنامج التوعوي بأهمية الطقس والمناخ في مرحلته الرابعة، حيث استهدف رفع مستوى الوعي الأرصادي لدى الطلاب والطالبات، بمشاركة نخبة من المختصين، بهدف إنشاء جيل واعٍ بمخاطر الطقس وآليات التعامل معها.