شكرا لقرائتكم خبر عن إبلاغ ”الغذاء والدواء“ والبلديات فورًا.. حظر تداول الأغذية المشتبه بها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء قواعد وبروتوكولات تطبق في المنشآت الغذائية عند وجود حالات تسمم غذائي أو الاشتباه بها، بهدف توضيح الخطوات اللازمة على المنشآت الغذائية «مطاعم - مصانع - مستودعات - معامل - مراكز الاعاشة... الخ» عند حدوث أو الاشتباه بالتسمم الغذائي وكذلك خطوات سحب المنتجات المشتبه بها.

وشددت الهيئة على أهمية التواصل مع الجهات الرقابية المعنية، لا سيما أنها حددت مسؤوليات المنشآت في حال الاشتباه بتسببها في حالات التسمم، بما في ذلك ضرورة الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة لتتبع المنتجات، والإجراءات الواجب اتباعها أثناء التحقيقات، مثل عدم تنظيف أو إزالة أي معدات ذات صلة، بشكل عام، يهدف هذا الملف إلى ضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك من المخاطر الصحية المحتملة.





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وأكدت على أهمية تحديد شخص مسؤول عن ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشأة، ويكون من مهامه إبلاغ الجهات المعنية.

وأوضحت الإجراءات الواجب اتباعها عند سحب المنتجات، والتي تتمثل في إبلاغ الجهات المعنية فوراً مثل هيئة الغذاء والدواء، ووزارة البلديات والإسكان كل حسب اختصاصه، وتزويدها بكافة المعلومات عن الغذاء المراد سحبه.

وتتضمن الإجراءات البدء الفوري في إجراءات سحب الغذاء بما في ذلك استرجاعه في حالة وصوله للمستهلك، والالتزام بتطبيق أي إجراءات ترد من الجهة الرقابية المعنية، واتمام عملية السحب خلال فترة زمنية تحددها الجهة المعنية.

وحظرت الهيئة على المنشأة الغذائية تداول أي منتج غذائي قررت الجهة المعنية سحبه أو استرجاعه من السوق، أو حظر تداوله.



وحددت مسؤوليات المنشآت الغذائية إذ تتضمن أن يكون لدى المنشأة سجلات تتبع المنتجات وأي وثائق تلتزم المنشأة بتوفيرها حسب الأنظمة واللوائح، وأن يكون مالك المنشأة أو من يمثله مسؤولاً عن توفير السجلات والوثائق اللازمة عند طلبها من الجهات المعنية.

وشددت الهيئة على عدم السماح لمتداولي الغذاء بالعمل في المنشأة الغذائية عند الاشتباه بإصابتهم بمرض أو عدوى قد تشكل خطراً على سلامة الغذاء إلا بعد التأكد من تماثلهم للشفاء وتقديم ما يثبت ذلك.

وتلتزم المنشأة بعدم السماح بمغادرة العاملين الذين تعاملوا بشكل مباشر مع الغذاء المتشبه به أو المعنيين بتطبيق الإجراءات على الغذاء المشتبه به في المنشأة بالإضافة إلى مالك المنشأة الغذائية أو مسؤول المنشأة الغذائية لخارج المملكة لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات من الجهات المختصة في حادثة التسمم الغذائي أو الاشتباه به، وتزويد الجهة المعنية بقائمة ببيانات العاملين، وإذا كان العاملون ليسوا على كفالتها يتم تضمين العقود بذلك.

وألزمت الهيئة المنشآت الغذائية بعدم تنظيف، أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو أدوات، أو مواد ذات علاقة بالغذاء المشتبه به، حتى يعطى الأمر بالسماح له.

واشترطت على المنشآت أيضًا عدم منع اللجنة من مزاولة أعمالها أو اعاقتها من دخول المنشأة أو إغلاق بعض الأماكن، وعدم إعاقة اللجنة من إغلاق المنشأة احترازياً للمدة المقررة حسب ما تراه لجنة التحقيق في حوادث التسمم الغذائي، والالتزام بعدم فتح المنشأة أو ممارسة العمل طيلة فترة الإغلاق الاحترازي.

وأوجبت على المنشآت حفظ عينات من المنتج الغذائي النهائي لكل دفعة إنتاج عند درجة التجميد في نفس العبوات المعدة للتقديم ويكون ذلك بناءً على نوع المنشأة الغذائية.

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