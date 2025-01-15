شكرا لقرائتكم خبر عن ابريل المقبل.. السفير ابن زقر مفوضًا عامًا لجناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا والان نبدء بالتفاصيل



ويشغل السفير بن زقر، منصب سفير فوق العادة، ومفوضًا للمملكة لدى اليابان منذ عام 2024، وسيواصل أداء مهامه سفيرًا إلى جانب توليه منصب المفوض العام لجناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا، وهو يحمل شهادة البكالوريوس في الفيزياء، ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية، والدكتوراه في الإدارة وتطوير المنظمات، وقد شغل عضوية مجلس الشورى لثلاثِ دوراتٍ، وسبق له أن تولى منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2024.

جهود ومبادرات

يتولى السفير بن زقر، مسؤولية الإشراف على جهود ومبادرات تعزيز العلاقات بين المملكة واليابان، حيث أسهم مؤخرًا في منتدى الأعمال السعودي الياباني، إلى جانب عمله على مبادرات تعاونية في مجالات رئيسة مثل أمن الطاقة، والتقنية، والتجارة، والاستثمار، وذلك تحت مظلة الطموحات التحولية لرؤية المملكة 2030، وفي إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي تدعم التنمية الاقتصادية بين البلدين في العديد من المجالات، وتُسهم في تعزيز العلاقات بينهما.

ويجسد جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا التزامها بالجهود الدولية للتنمية البشرية المُستدامة، والعمل على مستقبل مشرق للعالم، وفي ذات الوقت يُسلّط الضوء على الثقافة السعودية الغنية، وتقاليدها العريقة، ومسيرتها التحولية الضخمة. الدمام - شريف احمد - عينت المملكة العربية السعودية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، مفوضًا عامًا لجناح المملكة المشارك في معرض إكسبو 2025 أوساكا، الذي يأتي في وقت تدخل فيه أعمال بناء جناح المملكة مراحلها الأخيرة استعدادًا لمشاركة نوعية للمملكة في المعرض العالمي الذي تبدأ فعالياته أبريل المقبل.ويشغل السفير بن زقر، منصب سفير فوق العادة، ومفوضًا للمملكة لدى اليابان منذ عام 2024، وسيواصل أداء مهامه سفيرًا إلى جانب توليه منصب المفوض العام لجناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا، وهو يحمل شهادة البكالوريوس في الفيزياء، ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية، والدكتوراه في الإدارة وتطوير المنظمات، وقد شغل عضوية مجلس الشورى لثلاثِ دوراتٍ، وسبق له أن تولى منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2024.يتولى السفير بن زقر، مسؤولية الإشراف على جهود ومبادرات تعزيز العلاقات بين المملكة واليابان، حيث أسهم مؤخرًا في منتدى الأعمال السعودي الياباني، إلى جانب عمله على مبادرات تعاونية في مجالات رئيسة مثل أمن الطاقة، والتقنية، والتجارة، والاستثمار، وذلك تحت مظلة الطموحات التحولية لرؤية المملكة 2030، وفي إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي تدعم التنمية الاقتصادية بين البلدين في العديد من المجالات، وتُسهم في تعزيز العلاقات بينهما.ويجسد جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا التزامها بالجهود الدولية للتنمية البشرية المُستدامة، والعمل على مستقبل مشرق للعالم، وفي ذات الوقت يُسلّط الضوء على الثقافة السعودية الغنية، وتقاليدها العريقة، ومسيرتها التحولية الضخمة.