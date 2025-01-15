شكرا لقرائتكم خبر عن 15,000 متر مربع.. الأسفلت المطاطي ابتكار جديد يُريح أقدام الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للطرق عن مشروعها المبتكر لاستخدام ”الأسفلت المطاطي“ المعاد تدويره من الإطارات المستعملة في مناطق المشاة بمشعري مزدلفة وعرفات، وذلك ضمن جهودها التطويرية لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج 1445 هـ.

ويهدف هذا الابتكار إلى توفير تجربة حج أكثر سهولة وراحة، خاصة لكبار السن، حيث يعمل الأسفلت المطاطي على تخفيف الضغط على الأقدام وامتصاص الاهتزازات، مما يُسهل عملية التنقل بين المشاعر المقدسة.



وأكدت الهيئة العامة للطرق أن هذه التقنية تُعدّ خطوة هامة في تعزيز الاستدامة البيئية، حيث تعتمد على إعادة تدوير الإطارات المستعملة بطريقة تُسهم في تقليل المخلفات البيئية، وتحسين البنية التحتية لممرات المشاة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وغطى المشروع مساحة إجمالية تبلغ 15 ألف متر مربع، موزعة بين مشعري مزدلفة وعرفات، ليُضاف إلى سلسلة الابتكارات التي تسعى المملكة العربية وأكدت الهيئة العامة للطرق أن هذه التقنية تُعدّ خطوة هامة في تعزيز الاستدامة البيئية، حيث تعتمد على إعادة تدوير الإطارات المستعملة بطريقة تُسهم في تقليل المخلفات البيئية، وتحسين البنية التحتية لممرات المشاة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.وغطى المشروع مساحة إجمالية تبلغ 15 ألف متر مربع، موزعة بين مشعري مزدلفة وعرفات، ليُضاف إلى سلسلة الابتكارات التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطبيقها في موسم الحج، لتحقيق التوازن بين تقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن والحفاظ على البيئة.

تعزيز الاستدامة البيئية