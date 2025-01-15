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شتوتجارت.. الطقس الجليدي يحد من حركة الطيران ويسبب تأخيرات الإقلاع

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شتوتجارت - د ب أ 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أثر هطول الثلوج على حركة الطيران في مطار شتوتجارت الألماني. وقالت المتحدثة باسم المطار اليوم الأربعاء، إن هناك تأخيرات كبيرة في عمليات الإقلاع.

وقف حركة الإقلاع والهبوط

وأضافت المتحدثة أنه تم وقف حركة الإقلاع والهبوط أيضًا، خلال عمل فرق خدمات إزالة الثلوج على المدارج، مشيرة إلى أن حركة الطيران استؤنفت حاليًا.
وبحسب البيانات، حولت طائرتان كانتا تريدان الهبوط في شتوتجارت مسارهما إلى مطارين آخرين، حيث هبطت إحداهما في مطار نورنبرج والأخرى في مطار بادن بالقرب من كارلسروه.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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