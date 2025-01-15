شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الأرز في السعودية خلال شهر.. وتباين «الدقيق» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الأرز في السعودية خلال شهر ديسمبر الماضي، على أساس شهري، فيما تباينت أسعار الدقيق المحلي.

وكشفت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر الأرز البسمتي انخفض بنسبة 1.7% على أساس شهري، مسجلا 97.64 ريال. سعر الأرز أظهرت أن سعر الأرز الهندي، انخفض بنسبة 0.5% على أساس شهري، مسجلا 82.67 ريال لـ(10 كجم).

ووفقا للنشرة، فإن سعر الدقيق الأسمر انخفض بنسبة 1.6% على أساس شهري، إلى 3.13 ريال في شهر ديسمبر الماضي.

وارتفع سعر الدقيق الأبيض بنسبة 1.7% خلال شهر ديسمبر الماضي، على أساس شهري، مسجلا 4.71 ريال لـ(2 كجم).

وانخفض سعر الذرة الحلوة بنسبة 0.5% في شهر ديسمبر الماضي، إلى 6.16 ريال. أسعار السلع وسجل سعر الشعيرية في شهر ديسمبر الماضي، 5.8 ريال، منخفضا بنسبة 0.5%.

وبلغ سعر المكرونة 5.95 ريال في شهر ديسمبر الماضي، مرتفعا بنسبة 0.2% على أساس شهري.

وبلغ سعر "شوربة علب شوفان" 10.16 ريال، منخفضا بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال ديسمبر الماضي.

واستقر سعر الخبز الأبيض المفرود عند 1.09 ريال في شهر ديسمبر الماضي.