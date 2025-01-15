شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محاور.. تعليم جدة يناقش تطوير الاختبارات الوطنية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

محاور متنوعة

طواشي الكناني

الدمام - شريف احمد - ينطلق“ملتقى آماد التعليمي” للاختبارات الوطنية والدولية، برعاية المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، وتنظيم مكتب تعليم الفيحاء في تعليم جدة، مساء اليوم الأربعاء، بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والخبراء والمختصين، بالإضافة إلى عدد من الجهات التعليمية المختلفة.يهدف الملتقى إلى تعزيز جودة التعليم وتحقيق نواتج تعلّم متميزة عبر تسليط الضوء على الدور المحوري للاختبارات الوطنية والدولية في تقييم أداء الأنظمة التعليمية وتطويرها، بوصفها مؤشراً رئيسياً على كفاءة الطلاب والمعلمين، وأداة فعالة لتوجيه السياسات التعليمية بما يحقق تطلعات رؤية المستقبل.يسعى الملتقى إلى استهداف القيادات التربوية والكادر التعليمي والطلبة وأولياء الأمور من خلال محاور متنوعة تُقدَّم برؤية متكاملة وشاملة. تشمل هذه المحاور دور القيادات التربوية في تحسين الأداء التعليمي، وأهمية نواتج التعلم في اختبارات نافس الوطنية واختبارات PISA الدولية، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل النتائج وتحسين الأداء، ودور الأسرة في دعم الطلاب، والإعلام كوسيلة لنشر الوعي بأهمية هذه الاختبارات وأهدافها.وفي كلمة له، أشار مساعد المدير العام للشؤون التعليمية طواشي الكناني إلى أن الملتقى يُعد منصة تعليمية متقدمة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم ورفع مستوى جاهزية الطلاب والطالبات للمنافسة العالمية من خلال تطوير أدوات التقييم الاستراتيجي وتطبيق أفضل الممارسات التعليمية.فيما أكد مدير مكتب تعليم الفيحاء شرف الزهراني أن الملتقى يمثل فرصة مثالية لتقييم الواقع التعليمي والعمل على تحسين السياسات التعليمية وفقاً لمتطلبات المستقبل، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من مكانة المملكة في المؤشرات التعليمية الدولية.