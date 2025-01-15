“كل شي تغيّر”.. يوسف الخال يعود بمفاجأة لمحبيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق الممثل اللبناني يوسف الخال متابعيه لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “كل شي تغيّر”، والمقرر إصدارها قريباً، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة “إكس”.

وأرفق الخال الفيديو بتعليق جاء فيه: “من بعد أغنية لبنان يا توب الحرير سنة 2006، بهاليومين بتنزل أغنية كل شي تغيّر. الفرق بيناتن إنو اليوم الهيئة عن جد كل شي تغيّر”.

يُذكر أن أغنية “لبنان يا توب الحرير” التي أطلقها يوسف الخال عام 2006 حققت نجاحاً كبيراً حينها، فيما ينتظر جمهوره الأغنية الجديدة بشوق لمعرفة الرسالة التي ستحملها، خاصةً أنها تأتي في ظل الأوضاع المتقلبة التي يشهدها لبنان.

ومن المعروف أن يوسف الخال قد خاض سابقاً تجارب غنائية عديدة إلى جانب مسيرته التمثيلية الناجحة، حيث يحرص دائماً على توظيف الفن للتعبير عن قضايا إنسانية ووطنية.