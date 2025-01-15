شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يُنبِّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.

