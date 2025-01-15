الرئيس عون عرض مع مولوي وسليم الأوضاع الأمنية

التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون، في قصر بعبدا، وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، وعرض معه الأوضاع العامة والشؤون الأمنية، وفق ما أعلنت الرئاسة الجمهورية.
كما التقى الرئيس عون وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وعرض معه الأوضاع الأمنية وشؤون وزارته.
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