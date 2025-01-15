شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح ‏لماذا تتباين درجة الحرارة بين الجنوب والوسط والشمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، لماذا تتباين درجة الحرارة بين الجنوب والوسط والشمال في المملكة.

وقال الدكتور عبدالله المسند: هناك أكثر من عامل طبيعي يؤثر على درجة حرارة الهواء لمدينتك منها: الموقع الفلكي (الإحداثيات)، الموقع الجغرافي (الارتفاع عن سطح البحر والمسطحات الخضراء)، الموقع من المسطحات البحرية، الموقع من الكتل الهوائية ومراكز المنخفضات الجوية.

وأضاف: أولاُ: الموقع الفلكي (الإحداثيات).

فكلما كانت الشمس عمودية على المكان كلما ارتفعت درجة الحرارة، وكلما ابتعدنا عن خط الاستواء أصبحت أشعة الشمس تسقط على الأرض بشكل مائل فيتوزع إشعاعها على مساحة أرضية أكبر، وعليه تنخفض الحرارة كلما ابتعدنا عن خط الاستواء، وبعبارة أخرى دوائر العرض تؤثر بدرجات الحرارة، فدائرة عرض طريف مثلاً 31 شمال خط الاستواء، بينما الرياض 24 شمالاً، لذا نجد على وجه العموم طريف أبرد من الرياض لهذا السبب. وعلى مستوى الدول نجد سوريا أبرد من السعودية، بينما تركيا أبرد من سوريا لوقوعها شمال سوريا وهكذا.

واستطرد: ثانياً: الارتفاع عن سطح البحر:

فكلما كان الموقع مرتفعاً كان أبرد، وبوجه عام كلما ارتفعنا 150م تقل الحرارة درجة واحدة تقريبا، لذا نجد حائل على سبيل المثال أبرد من حفر الباطن على الرغم أن الأخيرة تقع شمال عن الأولى بدائرة عرضية واحدة، وعليه يفترض أن الحفر أبرد وفق العامل الأول الذي تحدثنا عنه، ولكن العامل الثاني الارتفاع أصبح هنا أقوى من العامل الأول.

واستدرك: ومن الأمثلة مرتفعات الطائف والسروات أبرد من طريف ـ على مستوى المعدل السنوي ـ على الرغم من كونها جنوباً وأقرب لخط الاستواء، مضيفًا ثالثاً: القرب والبعد من البحر: كلما كان الموقع قريباً من البحر تكون درجة الحرارة أبرد في الصيف وأدفأ بالشتاء، لأن البحر يقوم بتلطيف درجة الحرارة، بعكس المواقع الصحراوية البعيدة عن المسطحات المائية، حيث نجد درجة الحرارة فيها متطرفة بالصيف والشتاء.

وعلى سبيل المثال في الصيف درجة الحرارة في الرياض أعلى من جدة على الرغم أن موقع الرياض مرتفع عن سطح البحر بحوالي 600م مقارنة بجدة 15م، وعلى الرغم أيضاً من كون الرياض تقع على دائرة عرض 24 شمالاً وجدة 21 شمالاً، ومع ذلك نجد أن الحرارة في جدة أقل نظراً لقوة عامل القرب والبعد عن البحر، مقارنة بعاملي الارتفاع و البعد عن خط الاستواء.

رابعاً: الغطاء النباتي: كلما كان الموقع في وسط نباتي من الغابات والحشائش فإنها تقوم بدور امتصاص الأشعة الحرارية الشمسية، وتمنعها من الوصول إلى سطح الأرض مباشرة، إذ إن سطح الأرض عندما يستقبل أشعة الشمس الحرارية، يمتصه ومن ثم يبدأ سطح الأرض بإشعاع الحرارة إلى الهواء المحيط به، وبسببه ترتفع درجة الحرارة، لذا نجد أن الأرض المكسوة بالحشائش تكون درجة حرارتها أقل من الأرض الخالية من الحشائش، وإذا كانت الأرض فيها أشجار وغابات تكون درجة الحرارة أقل بكثير وهكذا.

خامساً: الكتل الهوائية: الكتل الهوائية مساحة واسعة شاسعة من الهواء المتجانس إلى حد ما، تصل مساحتها أحيانا بحجم مساحة المملكة، وتأخذ خصائص المكان الذي تنشأ فوقه، وعندما تتحرك إلى مكان آخر تنقل معها خصائص المكان الأول إلى حد ما، لذا تأتينا باردة أحياناً عندما تقدم من أواسط آسيا، فتدخل المملكة فتخفض الحرارة، وعندما تتوسط فوق المملكة، أحياناً يعقبها كتلة هوائية رطبة ودافئة قادمة من الشمال الغربي فتزحزح الأولى باتجاه الجنوب الشرقي، بعدها سنجد أن الرياض أبرد من طريف ليوم أو يومين!! لأن الرياض أصبحت في وسط الكتلة الهوائية الباردة، بينما طريف دخلت في الكتلة الهوائية الرطبة الدافئة.

سادساً: اتجاه الرياح:فقد تهب الرياح الجنوبية في المربعانية فترفع درجة الحرارة لأنها قادمة من بيئات دافئة سواء من بحر العرب أو الربع الخالي. أيضاً عندما تهب الرياح النسرية (شمال الشمال الشرقي) تُخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ في السعودية بوجه عام خاصة في الشتاء، أيضاً قدوم الرياح من البحر لمدينة ساحلية (نسيم البحر) أو قدومها من البر لمدينة ساحلية (نسير البر) يؤثر بدرجة الحرارة ونوع التأثير يختلف من الصيف إلى الشتاء، أو هبوط الرياح من ارتفاع حيث ترتفع درجة الحرارة، بينما صعود الرياح إلى أعلى المرتفعات يخفض درجة الحرارة لذا مصدر الرياح يؤثر بدرجة الحرارة ارتفاعً أو انخفاضاً.

ومن العوامل المؤثر بدرجة الحرارة: الغيوم، الغبار، التلوث، لون سطح الأرض، ومنها أيضاً التيارات البحرية والتي قد لا يتضح تأثيرها في السعودية بشكل محسوس.

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