ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية مي عمر في احدث إطلالة لها على الجمهور من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من داجل سيارتها بلوك كاجوال شتوي، حيث إرتدت توب من الفرو الأسود مع سروال جينز واسع، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
و حملت مي بيدها حقيبة من دار ازياء Hermès وصل سرعها إلى 14,295 دولار.
و في وقت سابق، نشرت الممثلة المصرية مي عمر، صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستخدمة خاصية "الستوري" تكشف فيها معاناتها من التصوير.
وعلقت مي عمر على الصورة قائلة: "ما زالنا نصور حتى الآن، والبرد شديد"، وأشارت إلى أنها إستمرت بالتصوير لمدة 20 ساعة من دون إنقطاع في منطقة الفيوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مي عمر تتألق بإطلالة شتوية من داخل سيارتها..إليكم سعر حقيبة يدها المرتفع من Hermès لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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