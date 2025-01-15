بينهم عرب.. نجمات تحدين برد الثلج وارتدين المايوه

ميرنا وليد - بيروت - مع بدء موسم التزلج في لبنان وبعض بلدان العالم، يتهافت الجميع إلى المناطق الجبلية ومناطق تجمع الثلوح البيضاء الرائعة، والتي عادة ما تترافق مع صور مميزة تليق بالمناسبة.



إلا أن بعض النجات يأخذن الأمر على محمل مختلف، ويتعبرن برد الثلج تحدث لهن، فيظهرن معتمدين إطلالة صيفية، تصل حتى إلى الظهور بالمايوه وملابس السباحة.

شاهدوا بعض صور النجمات العالميات والعربيات أثناء ظهورهن بالملابس السباحة على الثلج، مثل عارضان الأزياء كيندال جينر وماهلاغا جابري وميريام كلينك، وحتى فنانات مثل بيلا ثورن وريهانا.