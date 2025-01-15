شكرا لمتابعة خبر عن صياد يعثر على سمكة نادرة ومهددة بالانقراض قبالة كورنيش رأس تنورة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف صياد في المنطقة الشرقية عن عثوره على سمكة نادرة ومهددة بالانقراض خلال عملية صياد قام بها بكورنيش رأس تنورة .

وظهر الصياد المعروف على مواقع التواصل الإجتماعي بصياد الشرقية ، خلال مقطع فيديو روى فيه تفاصيل اصطياده لسمكة نادرة .

وقال في المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع: “السمكة أسمها سوس و بعمان بربر وهي من الكائنات المهددة بالانقراض طلع معنا بالغلط واحنا نصطاد وراح نرجعه للبحر “.