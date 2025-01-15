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صياد يعثر على سمكة نادرة ومهددة بالانقراض قبالة كورنيش رأس تنورة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف صياد في المنطقة الشرقية عن عثوره على سمكة نادرة ومهددة بالانقراض خلال عملية صياد قام بها بكورنيش رأس تنورة .

وظهر الصياد المعروف على مواقع التواصل الإجتماعي بصياد الشرقية ، خلال مقطع فيديو روى فيه تفاصيل اصطياده لسمكة نادرة .

وقال في المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع: “السمكة أسمها سوس و بعمان بربر وهي من الكائنات المهددة بالانقراض طلع معنا بالغلط واحنا نصطاد وراح نرجعه للبحر “.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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