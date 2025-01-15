للمرة الثانية: تأجيل حفل توزيع جوائز اختيار النقاد لأجلٍ غير مسمى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 11:53 صباحاً - تواجه صناعة السينما في هوليوود أزمة كبيرة تفاقمت الأسبوع الماضي، عندما اندلعت حرائق الغابات بعدة مناطق بولاية كاليفورنيا؛ الأمر الذي تسبب في إلغاء وتأجيل العديد من الأحداث الفنية من عروض أولى وحفلات، هذا بالإضافة لدمار العديد من منازل المشاهير واحتراقها بالكامل.

حفل توزيع جوائز النقاد يواجه تأجيلاً جديداً

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كان من المقرر في البداية أن يُقام حفل توزيع جوائز اختيار النقاد The Critics Choice Awards يوم 12 من يناير، وبسبب حرائق الغابات في لوس أنجلوس، تم الإعلان عن تأجيل الحفل ليكون في الـ26 من يناير الجاري، إلا أنه بسبب تفاقم الأحداث الراهنة في المنطقة تم الإعلان عن تأجيلٍ ثانٍ، ولكن هذه المرة لأجلٍ غير مسمى.

وفقاً لموقع People، فقد صرح مصدر مطلع على حفل توزيع الجوائز التالي: "سيتم تأجيل الحفل إلى موعد لاحق". ووفقاً لموقعي Deadline وVariety، تم تأجيل الحفل إلى فبراير، ومن المتوقع الإعلان عن الموعد الدقيق في الأيام المقبلة.

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تأجيل الإعلان عن ترشيحات الأوسكار مرة أخرى

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المعنية بتوزيع جوائز أوسكار، أول أمس الاثنين الموافق 13 من يناير أنه تم تأجيل الإعلان عن قائمة الترشيحات النهائية مرة أخرى، على أن يكون يوم الخميس 23 من يناير الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، بدلاً من 17 من يناير الذي تأجل لـ19 من يناير، وسيكون حدثاً افتراضياً من دون وسائل إعلام شخصية. كما سيتم تمديد فترة التصويت على الترشيحات حتى يوم الجمعة 17 من يناير.

هذا بالإضافة إلى إلغاء غداء المرشحين السنوي لجوائز الأوسكار، المقرر في 10 من فبراير، وستتم إعادة جدولة الجوائز العلمية والتقنية، المقررة في 18 من فبراير، إلى موعدٍ لاحق.

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القائمة الكاملة للتشريحات

أفضل فيلم

"A Complete Unknown"

"Anora"

"The Brutalist"

"Conclave"

"Dune: Part Two"

"Emilia Pérez"

"Nickel Boys"

"Sing Sing"

"The Substance"

"Wicked"

أفضل ممثل

أدريان برودي – The Brutalist

تيموثي شالاميت – A Complete Unknown

دانييل كريج – Queer

كولمان دومينجو – Sing Sing

رالف فاينز – Conclave

هيو جرانت – Heretic

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أفضل ممثلة

سينثيا إيريفو – Wicked

كارلا صوفيا جاسكون – Emilia Pérez

ماريان جان بابتيست – Hard Truths

أنجلينا جولي – Maria

مايكي ماديسون – Anora

ديمي مور – The Substance

أفضل ممثل مساعد

يورا بوريسوف – Anora

كيران كولكين – A Real Pain

كلارنس ماكلين – Sing Sing

إدوارد نورتون – A Complete Unknown

جاي بيرس – The Brutalist

دينزل واشنطن – Gladiator II

أفضل ممثلة مساعدة

دانييل ديدويلر – The Piano Lesson

أنجانوي إليس تايلور – Nickel Boys

أريانا غراندي – Wicked

مارجريت كوالي – The Substance

إيزابيلا روسيليني – Conclave

زوي سالدانا – Emilia Pérez

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أفضل ممثل/ ممثلة شابة

أليلا براون – "Furiosa: A Mad Max Saga"

إليوت هيفيرنان – "Blitz"

مايسي ستيلا – "My Old Ass"

إيزاك وانج – "Didi"

أليشا وير – "Abigail"

زوي زيجلر – "Janet Planet"

أفضل طاقم تمثيلي

"Anora"

"Conclave"

"Emilia Pérez"

"Saturday Night"

"Sing Sing"

"Wicked"

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أفضل مخرج

جاك أوديار - “Emilia Pérez”

شون بيكر - "Anora"

إدوارد بيرجر – "Conclave"

برادي كوربيت - "The Brutalist"

جون إم تشو - "Wicked"

كورالي فارجات - "The Substance"

راميل روس - "Nickel Boys"

دينيس فيلنوف - "Dune: Part Two"

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أفضل سيناريو أصلي

شون بيكر – "Anora"

موريتز بايندر، تيم فيلباوم، أليكس ديفيد – "September 5"

برادي كوربيت، مونا فاستفولد – "The Brutalist"

جيسي أيزنبرج – "A Real Pain"

كورالي فارغيت – "The Substance"

جوستين كوريتزكس – "Challengers"

أفضل سيناريو مقتبس

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“Sing Sing”

“Nickel Boys”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

أفضل تصوير سينمائي

“Nosferatu”

“Wicked”

“The Brutalist”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Nickel Boys”

أفضل تصميم إنتاج

جودي بيكر، باتريشيا كوشيا – "The Brutalist"

ناثان كرولي، لي ساندالز – "Wicked"

سوزي ديفيز – "Conclave"

كريج لاثروب – "Nosferatu"

آرثر ماكس، جيلي أزيس، إيلي جريف – "Gladiator II"

باتريس فيرميت، شين فيو – "Dune: Part Two"

أفضل مونتاج

شون بيكر – "Anora"

ماركو كوستا – "Challengers"

نيك إيمرسون – "Conclave"

ديفيد جانكسو – "The Brutalist"

جو ووكر – "Dune: Part Two"

هانزجورج فايسبريش – "September 5"

أفضل تصميم أزياء

ليزي كريستل – "Conclave"

ليندا موير – "Nosferatu"

ماسيمو كانتيني باريني – "Maria"

بول تازويل – "Wicked"

جاكلين ويست – "Dune: Part Two"

جانتي ييتس، ديف كروسمان – "Gladiator II"

أفضل شعر ومكياج

كريستين بلونديل، ليسا وارينر، نيل سكانلان – "Beetlejuice Beetlejuice"

فريق الشعر والمكياج – "Dune: Part Two"

فريق الشعر والمكياج – "The Substance"

فرانسيس هانون، سارة نوث، لورا بلونت – "Wicked"

ترايسي لودر، سوزان ستوكس-مونتون، ديفيد وايت – "Nosferatu"

مايك مارينو، سارة جرالمان، آرون سوسييه – "A Different Man"

أفضل المؤثرات البصرية

مارك باكوفسكي، بييترو بونتي، نيكي بيني، نيل كوربولد - "Gladiator II"

بابلو هيلمان، جوناثان فوكنر، بول كوربولد، ديفيد شيرك - "Wicked"

بول لامبرت، ستيفن جيمس، ريس سالكومب، جيرارد نيفزر - "Dune: Part Two"

لوك ميلار، ديفيد كلايتون، كيث هيرفت، بيتر ستابس - "Better Man"

فريق المؤثرات البصرية - "The Substance"

إريك وينكويست، ستيفن أونترفرانز، بول ستوري، رودني بيرك - "Kingdom of the Planet of the Apes"

أفضل فيلم رسوم متحركة

"Flow"

"Inside Out 2"

"Memoir of a Snail"

"Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl"

"The Wild Robot"

للمزيد: حفل توزيع جوائز غولدن غلوب: The Brutalist أفضل فيلم درامي وEmilia Pérez أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

أفضل فيلم كوميدي

"A Real Pain"

"Deadpool & Wolverine"

"Hit Man"

"My Old Ass"

"Saturday Night"

"Thelma"

أفضل فيلم بلغة أجنبية

"All We Imagine as Light"

"Emilia Pérez"

"Flow"

"I’m Still Here"

"Kneecap"

"The Seed of the Sacred Fig"

أفضل أغنية BEST SONG

“Beautiful That Way” – “The Last Showgirl” – مايلى سايرس

“Compress/ Repress” – “Challengers” – ترينت ريزنور، أتيكوس روس

“El Mal” – “Emilia Pérez” – زوي سالدانيا، كارلا صوفيا جاسكون، كاميل

“Harper and Will Go West” – “Will & Harper” – كريستين ويج

“Kiss the Sky” – “The Wild Robot” – مارين موريس

“Mi Camino” – “Emilia Pérez” – سيلينا جوميز

أفضل موسيقى تصويرية

فولكر بيرتلمان – "Conclave"

دانييل بلومبرج – "The Brutalist"

كريس باورز – "The Wild Robot"

كليمان دوكول وكاميل – "Emilia Pérez"

ترينت ريزنور وأتيكوس روس – "Challengers"

هانز زيمر – "Dune: Part Two"

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