تصريف مليون م3 مياه أمطار بالدمام

وأوضحت الأمانة أن فرق الطوارئ الميدانية باشرت فور هطول الأمطار تنفيذ خطة العمل المخصصة لهذه الحالات، حيث تم تفعيل غرفة عمليات مركز الأزمات والمخاطر لمتابعة عمليات التصريف ومراقبة منسوب المياه، وشملت الجهود توزيع فرق الطوارئ، إلى جانب تشغيل 37 صهريج شفط و54 مضخة متنقلة، بمشاركة 311 فردًا عملوا على ضمان انسيابية الحركة المرورية والحد من تأثير الأمطار على المواطنين والمناطق السكنية.
وأكدت الأمانة تسخير جميع الإمكانيات الفنية والبشرية للتعامل مع الحالة المطرية، مع التنسيق الكامل مع الجهات الحكومية والخدمية، مشيرة إلى استقبال مركز العمليات عددًا من البلاغات حول تجمعات المياه، والتي تم التعامل معها بشكل فوري.
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