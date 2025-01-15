تصريف مليون م3 مياه أمطار بالدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية عملية سحب وتصريف 1.075.927 مترًا مكعبًا من مياه الأمطار التي شهدتها حاضرة الدمام، وذلك ضمن جهودها للتعامل مع الحالة المطرية التي عمت المنطقة يوم الأحد الماضي، وتمت عمليات التصريف عبر منظومة متكاملة تشمل محطات وشبكات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى محطات التصريف في الأنفاق، واستخدام معدات نزح المياه المتنقلة.

وأوضحت الأمانة أن فرق الطوارئ الميدانية باشرت فور هطول الأمطار تنفيذ خطة العمل المخصصة لهذه الحالات، حيث تم تفعيل غرفة عمليات مركز الأزمات والمخاطر لمتابعة عمليات التصريف ومراقبة منسوب المياه، وشملت الجهود توزيع فرق الطوارئ، إلى جانب تشغيل 37 صهريج شفط و54 مضخة متنقلة، بمشاركة 311 فردًا عملوا على ضمان انسيابية الحركة المرورية والحد من تأثير الأمطار على المواطنين والمناطق السكنية.

وأكدت الأمانة تسخير جميع الإمكانيات الفنية والبشرية للتعامل مع الحالة المطرية، مع التنسيق الكامل مع الجهات الحكومية والخدمية، مشيرة إلى استقبال مركز العمليات عددًا من البلاغات حول تجمعات المياه، والتي تم التعامل معها بشكل فوري.