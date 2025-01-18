بالصور- ياسمينا زيتون تتألق مثل الحورية خلال تقديمها حفل الـ Joy Awards

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون بإطلالتها الرائعة خلال تقديمها حفل جوائز الـ Joy Awards ، فظهرت بفستان ذهبي لامع ضيق و طويل ذات تصميم يشيه الحوريات من دون اكمام سترابليس، وتركت شعرها منسدلاً بتسريحة مميزة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت شاركت ياسمينا زيتون، متابعيها عبر حسابها الرسمي، منشوراً جددت فيه دعمها لبلدها لبنان، في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها من حرب وقصف ودمار.

وكتبت ياسمينا في منشورها عبر خاصية الستوري على موقع التواصل الاجتماعي، رسالة بمناسبة عيد ميلادها، جاء فيها: "لقد مررنا أنا وعائلتي بشهر صعب للغاية، مثل العديد من اللبنانيين".

وأضافت: "في عيد ميلادي اليوم، قررت أن أواصل ما بدأت به: رفع العلم اللبناني على طريقتي الخاصة. أحمل لبنان في قلبي والعالم يستجيب. سأستمر في هذا الطريق حتى يتمكن المزيد والمزيد من الناس من سماعي. أحبكم".

