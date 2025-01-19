شكرا لقرائتكم خبر تجارب مميزة في الرياض ضمن "شتاء السعودية".. أين تذهب في يناير؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد منطقة الرياض، خلال شهر يناير الجاري، العديد من الفعاليات والتجارب المميزة ضمن تقويم (شتاء السعودية)؛ التي تناسب الأفراد والعائلات من جميع الفئات العمرية وتغطي مختلف مناطق المملكة.

وتستمر فعالية (ديونز أوف أريبيا) خلال شهر يناير، وتتيح فرصة اكتشاف عالم من الجمال، والتعرف على الثقافة السعودية، وصناعة ذكريات لا تُنسى عبر تجارب فريدة في الصحراء.

وفي يوم 24 يناير، يكون محبو الموسيقى على موعد مع (هانز زيمر) للاستمتاع بأشهر المعزوفات الموسيقية السينمائية في عرض حي يقوده الموسيقار العالمي الكبير، ويجتمع فيه مع أوركسترا مذهلة ومؤثرات بصرية تأخذ الحضور في رحلة عبر أشهر أفلامه.

والفن مستمر مع تجربة مميزة تناسب محبي عوالم السحر، حيث (هاري بوتر) وتجربة مستوحاة من سلسلة الأفلام الشهيرة، حيث تمُكّن الزوار من اختيار منازلهم في (هوجورتس) والاستمتاع بمنتجات حصرية وأجواء ساحرة، وتستمر تلك التجربة المميزة حتى يوم 27 يناير.

وما زالت العديد من الفعاليات والتجارب المميزة مستمرة ضمن (شتاء السعودية) في الرياض خلال شهر يناير؛ ومنها سوق الأولين الذي يقدم تجربة تسوق من مختلف المناطق، ويحكي كل سوق قصة فريدة عن ثقافة المنطقة وتراثها، كما يمكن فيه التعرف أكثر على الحِرف اليدوية الأصيلة والأزياء التقليدية والتوابل.

وتستمر أيضًا (فيا الرياض) الوجهة الترفيهية التي تجمع بين المطاعم العالمية الراقية والمتاجر الفاخرة والتجارب الترفيهية الحصرية، وكذلك موسم الدرعية وموسم سباقات الرياض في مضمار الملك عبدالعزيز لسباق الخيل.

الجدير بالذكر، أن تقويم برنامج (شتاء السعودية 2024) خارطة تجارب وفعاليات متنوعة تناسب جميع الفئات والأذواق والأعمار، منذ انطلاق البرنامج في مطلع شهر أكتوبر الماضي، حيث يستمر خلال الربع الأول من عام 2025، عبر سبع وجهات سياحية مميزة تضم (حائل والعلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.

ويتضمن البرنامج عددًا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة؛ مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكينغ والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية؛ التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter.