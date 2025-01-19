الخليج اليوم .. السعودية.. إعدام مواطن أدين بالإرهاب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مواطن ارتكب جرائم إرهابية ونشط في تصنيع المتفجرات لاستخدامها ضد رجال الأمن.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل سليم -سعودي الجنسية- أقدم على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية تتمثل في انضمامه إلى كيان إرهابي والسفر إلى الخارج للالتحاق بأحد المعسكرات الإرهابية للتدرب على صناعة المتفجرات والقذائف واستخدامها".

وأشارت إلى عودته للمملكة "وشروعه في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في استهداف رجال الأمن وقتلهم، وحيازته للأسلحة النارية وتمويله للإرهاب لتنفيذ أعمال إجرامية".

وذكرت الوزارة أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم"، مشيرة إلى إحالته إلى المحكمة المختصة وصدور حكم بحقه يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا وأصبح الحكم نهائيا بعد تأييده من مرجعه.

ووفق البيان "صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرا اليوم السبت 18/07/1446 هجرية الموافق 18/01/2025 ميلادية بالمنطقة الشرقية".

وأكدت الداخلية السعودية، حرص المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك حقهم في الحياة والأمن.

وحذرت "كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره"، وفق البيان.