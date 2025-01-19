شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 19-1-2025 فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الاحد 19 -1-2025 فى السعودية، حيث سجل عيار 24 مبلغ 325.25 ريال.

ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن.



عيار 24 سجل 325.25 ريال

عيار 22 سجل 298.25 ريال

عيار 21 سجل 284.75 ريال

عيار 18 سجل 244.00 ريال

عيار 14 سجل 189.75 ريال

عيار 12 سجل 162.75 ريال

الاونصة سجلت 10119.50 ريال

الجنيه الذهب سجل 2277.50 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2702.38 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي. حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.



