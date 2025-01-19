شكرا لقرائتكم خبر عن 5450 رسالة غذائية مصدرة بنحو 197 ألف طن لعدد 1518 شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الثاني لعام 2025، وذلك عن الفترة من 11 –17 يناير 2025، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خطاب المفوضية الأوروبية والذي يفيد بإيجابية نتائج زيارة المراجعة التي قام بها وفد البعثة الأوروبية لتقييم النظام الرقابي للتحكم في الملوثات الميكروبيولوجية على الفراولة المجمدة والنباتات الطبية والعطرية المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي في الفترة من 5 - 26 نوفمبر 2024.

يذكر أن عدم ورود أية توصيات إلى الجانب المصري مما يؤكد قوة والثقة في النظام الرقابي المعمول به في مصر في هذا القطاع الحيوي.

وقد تمت الزيارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والتي شملت الإدارة المركزية للحجر الزراعيCAPQ ، المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الغذاء QCAP ، المعمل المركزي للمبيداتCAPL، وبالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وبتنظيم ودعم من مشروع .TRADE

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 79 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 52 زيارة، وأصدرت الإدارة 2473 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1353 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5450 رسالة بنحو 197 ألف طن لعدد 1518 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 660 صنف من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت الخضروات المشكلة المجمدة قائمة الخضروات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي بواقع 9 آلاف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم البطاطا الحلوة بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 63 صنف بنحو 46 ألف طن.

وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 58 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 7 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 36 صنف بنحو 74 ألف طن.

ومثلت السودان والسعودية وروسيا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي أيضاً من إجمالي 169 دولة مستوردة. واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1240 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1015 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 820 رسالة.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 620 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1815 رسالة بنحو 244 ألف طن لعدد 828 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 222 صنف من قمح، زيوت متنوعة، فول الصويا وفول عريض، من 84 دولة، ومثلت أوكرانيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها روسيا، اندونيسيا وأمريكا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 680 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 312 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 216 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 53 منتجًا و10 شركات، ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 437 منتج جديد، وأصدرت 22 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 13 زيارة تفتيش على مواقع مضارب الأرز، وكذا 1 زيارة لمواقع تخزين القمح، وتم تسجيل 1 منشأة لتخزين القمح.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 45 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 39 شكوى وجاري فحص 6 شكاوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 397 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، الدقهلية، أسيوط، الوادي الجديد، كفر الشيخ، سوهاج، أسوان، شمال سيناء، الغردقة، ومدينة العاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 55 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، البحيرة، الاسماعيلية، الغربية، الشرقية، قنا، الأقصر، الاسكندرية، كفر الشيخ، المنوفية، أسيوط، أسوان، جنوب سيناء، البحر الأحمر وبور سعيد.

وتم تسجيل 782 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 646 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 464 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 24 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الاسكندرية، كفر الشيخ، المنوفية والبحر الأحمر.

وتم تسجيل 67 منشأة تخزينية خلال الأسبوع الماضي، كما تم استيفاء 2 منشأة لاشتراطات الهيئة ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المستوفاة للاشتراطات إلى 398 مخزنًا.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 340 منشأة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 12 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، الشرقية والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 64 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية وأسوان.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 11 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الدقهلية، الغربية، قنا وأسيوط، فيما استوفت 7 وحدات للاشتراطات وتم إصدار شهادة مؤقتة لها وذلك في محافظات القاهرة، سوهاج، البحر الأحمر وأسيوط.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 536 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 12 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 47 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 17 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 21 مأمورية رقابية في محافظات الجيزة، القليوبية، الشرقية، القاهرة، المنوفية، الدقهلية، الإسكندرية، البحيرة والغربية، وتم تسجيل 25 منشأة جديدة خلال الأسبوع الماضي بالهيئة القومية لسلامة الغذاء حيث وصل عدد المنشآت المسجلة بالإدارة إلى 530 منشأة خاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف وغيرها.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 16 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تسجيل 5 منشآت بالهيئة خلال الأسبوع الماضي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 22 حملة تفتيشية موسعة على 175 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 400 كجم دواجن و650 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 40 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وبناءً على تلك التوجيهات تم تسجيل 25 منشأة.

وبناءً على قرار النيابة العامة تم إعدام نصف طن مخلل و 300 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تنفيذ 10 قرارات للنيابة العامة.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بــ 1 طن ونصف (ألبان، مقرمشات، عطارة)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الإدارة الصحية، الإدارة التموينية، الرقابة التموينية، إدارة المجازر، الديوان العام بالمحافظة) على 48 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة الزرقا والسرو، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (مصنعات لحوم، تمور، أجبان، حلويات)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 18 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 132 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، السنبلاوين، بنى عبيد، المنصورة، طلخا، دكرنس، أجا)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 126 كجم مواد غذائية فاسدة وأخرى يبدو عليها تغير في الخواص الطبيعية (منتجات لحوم، ألبان، خلطات متنوعة، توابل) وغيرها من المواد الغذائية الأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المشتركة مع الإدارة العامة للتموين والطب البيطري ومباحث التموين، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمراكز (أخميم، طما)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قام الفرع بتنفيذ 6 حملات تفتيشية على عدد 24 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (مركز سوهاج، البلينا، ساقلتة) وتم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 5 حملات تفتيشية حيث تم المرور على 20 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (جمبري، أجبان... وغيرها)، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان بتنفيذ 4 حملات تفتيشية على 40 منشأة غذائية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء وتم التنبيه على تلك المنشآت، وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.