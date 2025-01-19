الخليج اليوم .. سلطان عمان يستقبل صقر غباش

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل صاحبِ الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، صباح اليوم، بقصر البركة العامر، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطنيّ الاتّحاديّ.

ونقل معالي صقر غباش، في بداية اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، وتمنيات سموه لسلطنة عمان وشعبها الشقيق بدوام الرقي والتقدم والازدهار في شتى المجالات.

كما قدم التهنئة لصاحب الجلالة سلطان عمان، بمناسبة ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم في سلطنة عمان.

وحمّل جلالة سلطان عمان، غباش، تحيّاته الخالصة وتمنّياته الطيّبة إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

وتم خلال اللقاء استعراضُ أوجه التّعاون القائم بين البلدين الشقيقين لا سيما فيما يتعلق بالمجالس البرلمانية، وسبل تطوير آلية منظومة العمل فيها، بما يخدم الخطط والرؤى الوطنية في البلدين، ويلبّي آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد غباش عمق العلاقات التاريخية والأخوية والإستراتيجية، التي تمتد بين دولة الإمارات وسلطنة عمان لعقود تاريخية طويلة، مشيرا إلى أن دولة الإمارات وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات أخوية متينة ومتنامية، وشراكات إستراتيجية متكاملة، أرسى قواعدها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والسلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراهما.

حضر اللقاء سعادةُ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى، ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري، سفيرُ الدولة لدى سلطنة عُمان.