الوقت يُهدد مسلسل أهل الخطايا لـ جمال سليمان في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 04:21 مساءً - شهدت الأيام الماضية إعلان الفنان جمال سليمان خوضة ماراثون دراما رمضان 2025، بمسلسل مصري يحمل اسم "أهل الخطايا"، يُجدد من خلاله التعاون مع المخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحاً معاً في مسلسل "الطاووس".

هل يلحق بموسم رمضان؟

علمت "الخليج 365" أن عنصر الوقت، يُهدد مصير مسلسل جمال سليمان الجديد "أهل الخطايا"، وقد يحرمه من المنافسة في رمضان 2025، حيث إن العمل ما زال في مرحلة التحضير حتى الآن، رغم انطلاق الموسم بعد نحو 5 أسابيع فقط؛ الأمر الذي يصعب تنفيذه في تلك الفترة المحدودة.

مستوحى من أحداث حقيقية

أحداث مسلسل "أهل الخطايا" مستوحاة من جرائم حقيقية، وذلك على مدار 15 حلقة، تأليف الثنائي أحمد أنور ومحمد عبد القوي، وكان من المُقرر انطلاق التصوير مطلع شهر يناير الجاري، بالتزامن مع الانتهاء من مرحلة التحضيرات.

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أحدث أعمال جمال سليمان

وكانت آخر أعمال جمال سليمان مسلسل "عملة نادرة" الذي عُرض في رمضان 2023، بطولة: نيللي كريم، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، محمد فهيم، رمزي العدل، هشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وقرر الحصول على استراحة في رمضان 2024، رغم تلقيه عدداً من العروض، مبرراً ذلك بقوله آنذاك، إنه بحاجة ملحة لهذه الاستراحة، ولا سيما أن العروض كانت دون المستوى ولم تحمسه.

أما الثنائي أحمد أنور ومحمد عبد القوي؛ فيُعرض لهما في صالات السينما حالياً، فيلم "المستريحة" بطولة: ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا، الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

تظهر ليلى علوي خلال أحداث الفيلم في شخصية تسيطر عليها ملامح الكوميديا والتشويق، حيث تؤدي دور سيدة أعمال تُدعى "شاهيناز"، لديها 4 أبناء، وعلى الرغم من المستوى الاجتماعي الذي ستظهر فيه؛ فإنها ستُدبر العديد من الحيل في أثناء ممارسة النصب على المحيطين بها، فهل تُكتشف تلك الحيل والمكائد التي تُدبرها؟

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