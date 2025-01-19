شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي يتحدث عن شهود زور في محكمة التاريخ التي لاترحم.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �كد الاستاذ /فضل محمد حسين الجعدي ،عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في تغريدة له بصفحته الشخصية بصفحات التواصل الاجتماعي (اكس _فيس بوك ) . قال فيها : يعتسفون التاريخ أولئك الذين ينكرون ما تحقق من إنجازات سياسية وعسكرية للجنوب وقضيته العادلة ويصرون مع سبق الاصرار ان يكونوا شهودا زور في محكمة التاريخ التي لا ترحم...



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