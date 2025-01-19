بطولة إنكلترا: فوريست يعود لنغمة الانتصارات ويونايتد لسكة الهزائم

الرياص - اسماء السيد - لندن : استعاد نوتنغهام فوريست، مفاجأة الموسم، نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه ساوثمبتون 3 2 الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة إنكلترا لكرة القدم، فيما عاد مانشستر يونايتد الى سكة الهزائم بسقوطه امام ضيفه برايتون 1 3.

في المباراة الاولى، ضرب نوتنغهام فوريست بقوة في بداية المباراة وسجل هدفين في نصف ساعة عبر إيليوت أندرسون (11) وكالوم هودسون أودوي (28)، قبل أن يضيف النيوزيلندي كريس وود الثالث (41) رافعا رصيده الى 14 هدفا في المركز الرابع على لائحة الهدافين مشاركة مع مهاجم تشلسي كول بالمر.

وسجل البولندي يان بيدناريك (60) والنيجيري باول اونياتشو (90+1) هدفي الضيوف.

وحقق نوتنغهام فوريست فوزه السابع في مبارياته الثماني الأخيرة دون خسارة عقب تعادله ضيفه مع ليفربول المتصدر في المرحلة الماضية، فرفع رصيده الى 44 نقطة ولحق بأرسنال أرسنال الى المركز الثاني مستفيدا من تعثر الأخير أمام ضيفه أستون فيلا 2 2 السبت.

وأعاد بريتون مضيفه مانشستر يونايتد الى سكة الهزائم عندما تغلب عليه 3 1 في عقر داره "أولد ترافورد" الذي شهد تكريم مهاجم أصحاب الأرض السابق الاسكتلندي دينيس لو عقب وفاته الجمعة عن 84 عاما.

وبكر برايتون بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الخامسة بواسطة مهاجمه الدولي الغامبي يانكوبا مينتيه، وأدرك مانشستر يونايتد التعادل عبر قائده الدولي البرتغالي برونو فرنانديش من ركلة جزاء اثر عرقلة الهولندي جوشوا زيركسي داخل المنطقة من الكاميروني كارلوس باليبا (23).

وتقدم برايتون مجددا مطلع الشوط الثاني عبر مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو لكن الهدف ألغي بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" اثر خطأ ارتكبه الهولندي يان بول فان هيكي بحق المدافع البرتغالي ديوغو دالوت (53).

ونجح برايتون في تعزيز تقدمه عبر مهاجمه الياباني كاورو ميتوما عندما تابع بيمناه كرة عرضية لمينتيه من مسافة قريبة ومن أمام المدافع الدولي المغربي نصير مزراوي (60).

ووجه الضيوف الضربة القاضية ليونايتد عندما سجلوا الهدف الثالث عبر الفرنسي جورجينيو روتيه الذي استغل خطأ فادحا لحارس المرمى الدولي الكاميروني أندري أونانا في التقاط كرة عرضية للدولي التونسي ياسين العياري من الجهة اليمنى فأفلتت من يديه وتهيأت أمام مهاجم برايتون الذي تلاعب به وسددها داخل المرمى (76).

وهو الفوز الثاني تواليا لبرايتون والثاني بعد ستة تعادلات وخسارتين فرفع رصيده الى 34 نقطة واستعاد المركز التاسع من فولهام الفائز على مضيفه ليستر سيتي 2 0 السبت.

في المقابل، مني مانشستر يونايتد بخسارته الرابعة في مبارياته الست الاخيرة والأولى عقب تعادله الثمين مع مضيفه ليفربول وفوزه على ساوثمبتون 3 1 وبينهما تأهل الى الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الانكليزي على حساب ارسنال بركلات الترجيح، فتجمد رصيده عند 26 نقطة وبقي في المركز الثالث عشر.

ولم تكن حال توتنهام أفضل من يونايتد ومني بخسارة بالنتيجة ذاتها أمام مضيفه إيفرتون.

وهو الفوز الأول لإيفرتون بقيادة مدربه الجديد القديم الاسكتلندي ديفيد مويس في ثاني مباراة على رأس إدارته الفنية خلفا لشوك دايش المقال من منصبه بسبب النتائج السلبية، بعدما خسر امام استون فيلا 0 1 ف يالمرحلة الماضية.

كما هو الفوز الاول لإيفرتون بعد ثلاثة تعادلات ومثلها هزائم، والرابع له هذا الموسم فرفع رصيده الى 20 نقطة في المركز السادس عشر بفارق أربع نقاط خلف توتنهام الخامس عشر بعدما مني بخسارته الخامسة في مبارياته الست الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز

وحسم إيفرتون نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله الاهداف الثلاثة عبر دومينيك كالفرت ليوين (13) والسنغالي إيليمان ندياي (30) وأرتشي غراي (45+7 خطأ في مرمى فريقه)، فيما سجل الدولي السويدي ديان كولوسيفسكي (77) ومهاجم إيفرتون السابق البرازيلي ريشاليسون (90+2) هدفي الضيوف.

ويلعب لاحقا إيبسويتش مع مانشستر سيتي.