شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح مديرا فنيا لفريق لافيينا خلفا لحسين شكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى أحمد صلاح القيادة الفنية لفريق لافيينا خلفا لحسين شكرى الذى رحل اليوم بعد خسارة الفريق أمام أسان بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة عشرة لدورى المحترفين.

كان صلاح قد رحل عن تدريب الفريق بعد عدة أسابيع من المسابقة بسبب سوء النتائج وتولى القيادة الفنية حسين شكرى قبل أن يعود المدرب الشاب مرة أخرى للقيادة الفنية لأبناء الأسيوطى.

ولم ينجح حسين شكرى في مهمته منذ قدومه خلفا لأحمد صلاح، وساءت نتائج الفريق أكثر الأمر الذى أدى في النهاية لتقديم استقالته.

وتجمد رصيد أبناء الأسيوطى عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب ويتعقد موقفه ويقترب من مراكز الهبوط.