انت الان تتابع حائل.. أطفال يخاطرون بحياتهم أمام حديقة الشفاء.. والسبب تأجير الدراجات والسكوترات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 يناير 2025, 7:05 مساءً

طالب المتنزهون في حديقة الشفا بحي الشفا بحائل، الجهات المختصة بالتدخل العاجل لضبط تنظيم تأجير الدراجات والسكوترات في الحديقة، وتوفير أماكن آمنة ومخصصة لمثل تلك الأنشطة بعيدًا عن الشوارع الرئيسة. وشددوا على أهمية توعية مؤجري الدراجات الهوائية والسكوترات للأطفال المستأجرين بمخاطر باستخدام هذه الوسائل في المواقع غير المخصصة لها. وشدد المتنزهون على أهمية تفعيل الرقابة على تأجير الدراجات والسكوترات في الأماكن العامة كالحدائق. ورصد مواطن بمقطع فيديو، مساء اليوم، عددًا من الأطفال في الشارع المقابل للحديقة، يستخدمون الدراجات الهوائية والسكوترات المؤجرة بطريقة عشوائية، مما يشكل خطرًا على سلامتهم وعلى مستخدمي الطريق. وأشار المواطن إلى أن الأطفال يقودون الدراجات بسرعة عالية بين السيارات وفي مناطق مرور المشاة، مما قد يتسبب في وقوع حوادث خطيرة.

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