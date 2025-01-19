من هو علي كدة وزير الداخلية السوري الجديد؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: ظهر اسم علي كدة بقوة في وسائل الإعلام السورية والعربية، وكذلك في المحيط الشرق أوسطي خلال الساعات الماضية، بعد قرار تعيينه وزيراً للداخلية في سوريا.

فقد ذكرت وسائل إعلام رسمية في سوريا الأحد أن الإدارة السورية بقيادة أحمد الشرع عينت علي كدة وزيرا للداخلية وكلفت محمد عبد الرحمن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية بمهام محافظ إدلب.

فمن هو علي كدة وزير الداخلية السوري الجديد؟ كدة يملك تأهيلاً علمياً هندسياً عسكرياً، وعلى مستوى الخبرات السياسية فقد حصد قدراً من الخبرة الإدارية والسياسية مع حكومة الإنقاذ في سوريا في فترات سابقة.

علي كدة من مواليد محافظة إدلب عام 1973، أي يبلغ 52 عاماً، وحاصل على إجازة في الهندسة العسكرية عام 1997، وإجازة في الهندسة الكهربائية عام 2003 باختصاص إلكترون.

وتولى علي كدة سابقاً معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والعلاقات العامة في حكومة الإنقاذ في إدلب، ثم منصب رئيس الحكومة.

علي كدة من مواليد قرية حربنوش بريف إدلب الشمالي عام 1973، وانتقل للسكن في مدينة إدلب حيث أكمل تحصيله الدراسي.

وخضع لدورات في اللغة الإنكليزية بجامعة حلب، وأوفد في بعثة تعليمية إلى الصين، وكان معتقلاً سابقاً لدى نظام الأسد بسبب مواقفه، وانشق عنه في عام 2012، كما أسهم كدة في إدارة المجالس المحلية والعملية التعليمية في مدارس المنطقة.

وسبق أن سُجن علي كدة لمدة 7 أشهر في سجون النظام السوري، وظهر بشكل متكرر إلى جانب أحمد الشرع قائد هيئة تحرير الشام خلال اجتماعات مجلس الشورى العام وأثناء تدشين طريق حلب - باب الهوى.