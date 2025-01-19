شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: الرئيس السيسى جبر خاطر ذوى الإعاقة ورفع سقف أحلامهم والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان ولا يزال هو المدافع الأول عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابعت مرسي خلال كلمتها باحتفالية حزب مستقبل وطن بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الرئيس لم يكسر فقط حاجز الصمت ولكنه طبطب على قلوب الكثير من الأمهات اللاتي كانت تتحدين بأبنائهن المجتمع بالكامل".



واستكملت مايا مرسي:" الرئيس السيسي، جبر بخاطر مصر كلها وقلوب أمهاتها، وجبر خاطر المرأة المصرية والأشخاص ذوي الإعاقة وكسر سقف أحلام كثير من الناس، موجهة الشكر لحزب مستقبل، على هذه الفعالية، ودعمه لمختلف الفئات على الأرض، كما طالبت "مستقبل وطن" بزيادة عدد السيدات وذوى الإعاقة والشباب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وزيادة نسبة تمثيلهم البرلماني.

وفى ذات السياق قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، إن الحزب ليس موجود فقط لتقديم الخدمات او دعم ذوي الهمم، ولكن لتعلم معاني جميلة جدا والإصرار الذي يصنع المستحيل وأن الخلاف يصنع المستحيل.

وتابع عبد الجواد موجها حديثه لذوي الإعاقة:" نتعلم منكم معاني جميلة، نتعلم منكم أن الاصرار بيصنع المستحيل، وأن الاختلاف هو مصدر القوة، وحزب مستقبل وطن يقدم 150 كرسي متحرك، والف بطاقة خدمات متكاملة بالتعاون مع وزارة التضامن،و500 عصا بيضا".

واستكمل:" الحزب يقدم دعم لذوي الهمم، وما هو إلا عبارة عن جزء بسيط من حقهم، وأنهم رمز الارادة والتحدي والتفوق، وقطعت مصر خطوات مهمة على طريق تمكينهم سياسيا اجتماعا، واقتصاديا، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية من إطلاق مبادرة دمج وتمكين ومشاركة، وتخصيص عام لذوي الإعاقة، وخروح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للنور، لمنحهم مزيد من الحقوق المكتسبة بفضل توجيهات القيادة السياسية".

وتابع عبد الجواد :" وأخيرا وليس آخرا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي عملت على منح قادرون باختلاف المزيد من حقوقهم، وأن الحزب يخطو خطوات في إطار تعزيز جهود الدولة وتضافر الجهود واستكمال توجيهات الدولة، والعمل على مواصلة الدور في تشريع القوانين أو تغيير السياسات والخدمات لجعل مصر نموذج متقدم في هذا الملف على وجه التحديد، وإزالة كافة الحوافز التي قد تواجههم".



فيما شهد الحفل فقرات غنائية للفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، وسط تفاعل كبير كم ذوي الهمم، وأيضا مباراة تنس الطاولة بين النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، والدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والبطل رضا حماد أحد الأبطال من متحدي الإعاقة.

مايا مرسى وزيرة التضامن

الدكتورة مايا مرسي

احتفال مستقبل وطن