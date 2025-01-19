بطولة إسبانيا: مبابي يقود ريال مدريد لاكرام وفادة لاس بالماس واستعادة الصدارة

الرياص - اسماء السيد - مدريد : واصل مبالي تألقه في الآونة الأخيرة وقاد فريقه ريال مدريد إلى قلب تخلفه أمام ضيفه لاس بالماس الى فوز برباعية كان نصيبه منها ثنائية الأحد على ملعب سانتياغو برنبايو في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وبالتالي استعاد الصدارة من جاره أتلتيكو مدريد.

وسجل مبابي ثنائيته في الدقيقتين 18 من ركلة جزاء و36 رافعا رصيده الى 12 هدفا في الليغا منتزعا المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق أربعة أهداف خلف مهاجم برشلونة الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي المتصدر (16)، وإلى 18 في 30 مشاركة له في مختلف المسابقات مواصلا استعادة افضل مستوياته بعد الانتقادات التي تعرض لها منذ انضمامه الى "ميرينغي" الصيف الماضي قادما من باريس سان جرمان الفرنسي.

وسجل قائد المنتخب الفرنسي هدفا ثالثا قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق لكنه أغلي بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" بداعي تسلل عليه عند انطلاقة الهجمة.

وكان مبابي سجل هدفا رائعا في مرمى برشلونة افتتح به التسجيل في الأمسية الكارثية لفريقه في نهائي الكأس السوبر (2 5)، ومنحه التقدم في فوزه الصعب على سلتا فيغو (5 2 بعد التمديد) الخميس في ثمن نهائي مسابقة كأس الملك.

وسجل الدولي المغربي ابراهيم دياس الهدف الثاني (33)، وختم الدولي البرازيلي رودريغو المهرجان بالهدف الرابع (57)، فيما سجل البرتغالي فابيو سيلفا الهدف الوحيد للاس بالماس في الدقيقة الأولى.

واستغل "النادي الملكي" الذي خاض المباراة في غياب نجمه البرازيلي الاخر فينيسيوس جونيور الموقوف لمباراتين، خسارة أتلتيكو امام ليغانيس 0 1 السبت فعاد الى الصدارة برصيد 46 نقطة وبفارق نقطتين عن "روخيبلانكوس" الثاني وسبع عن برشلونة الثالث.

وأكمل لاس بالماس المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه بينيتو راميريس في الدقيقة 64 دون ان ينجح النادي الملكي في تعزيز غلته في الدقائق المتبقية التي شهدت عودة المدافع الدولي النمسوي دافيد الابا الى الملاعب بعد غيابه لاكثر من عام بداعي اصابة قوية في الركبة، حيث دخل مكان الالماني أنتونيو روديغر (76).

وباغت لاس بالماس أصحاب الأرض بهدف مبكر من الهجمة الاولى عن طريق سيلفا بمتابعته من مسافة قريبة لتمريرة ساندرو راميريس تابعها بقدمه داخل الشباك (1).

واستفاق ريال سريعا بعد الهدف، وأهدر دياس كرة سهلة اثر مجهود فردي رائع لرودريغو داخل المنطقة انهاه بتسديدة بغرابة خارج المرمى الخالي (3)، وتصدى حارس المرمى الهولندي ياسبر سيليسن لتسديدة قوية لمبابي بصعوبة (8)، قبل أن يثمر الضغط ركلة جزاء اثر خطأ من ساندرو على رودريغو داخل المنطقة فانبرى لها مبابي بنجاح زاحفة على يسار سيليسن (18).

وكاد ريال يتقدم في مناسبتين عبر مبابي ورودريغو في غضون دقيقتين تصدى لهما حارس لاس بالماس (28 و30)، الا انّ دياس نجح في الثالثة بعد أن استغل تمريرة على طبق من ذهب من لوكاس فاسكيس امام المرمى بعدما استغل كرة مرتدة من سيليسن اثر تسديدة قوية لمبابي من خارج المنطقة فتابعها الدولي المغربي داخل المرمى الخالي (33).

وعزز ريال تقدمه قبل نهاية الشوط الاول بعد ان مرر رودريغو المتوغل على الجهة اليسرى كرة عرضية سددها مبابي من وسط منطقة الجزاء صاروخية في اعلى الزاوية اليمنى (36).

وأضاف رودريغو الرابع في مستهل الشوط الثاني اثر كرة عرضية من فران غارسيا سددها في الزاوية اليمنى المنخفضة (57).

وفرض ريال هيمنته بشكل كامل على نصف ساعة الاخيرة من المباراة وألغى له حكم الفيديو المساعد هدفين للانكليزي جود بيلينغهام والاوروغوياني فيديريكو فالفيردي بداعي التسلل.

بلباو يستعيد التوازن

بعد خسارتين مؤلمتين في نصف نهائي الكأس السوبر والدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الملك التي جرد من لقبها، استعاد أتلتيك بلباو توازنه وتغلب على مضيفه سلتا فيغو 2 1.

سجل أليكس بيرينغوير الهدف الأول لبلباو بعد 62 دقيقة، وأضاف داني فيفيا الثاني بعدها بتسع دقائق، قبل أن يقلص البديل هوغو ألفاريس النتيجة (74).

وكان بلباو خرج من الكأس السوبر على يد برشلونة 0 2 في طريق الفريق الكاتالوني إلى التتويج باللقب على حساب غريمه ريال مدريد.

وسقط حامل لقب كأس الملك في المسابقة أمام أوساسونا 2 3 في ثمن النهائي.

وجاءت العودة إلى سكة الانتصارات من بوابة الدوري، حيث رفع الفريق الباسكي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن برشلونة الثالث.