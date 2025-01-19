ريال مدريد يعاقب لاس بالماس برباعية مضيئة

سحق ريال مدريد، ضيفه لاس بالماس، بنتيجة 4-1، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر الليجا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

رباعية ريال مدريد حملت توقيع كيليان مبابي (هدفين)، إبراهيم دياز ورودريجو جويس، في الدقائق 18 و33 و36 و57.

بينما سجل هدف لاس بالماس الوحيد، فابيو سيلفا، في الدقيقة الأولى من المباراة.

ورفع ريال مدريد، رصيده إلى 46 نقطة، واستعاد صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند 22 نقطة في المركز 14.

بدأت المباراة بضغط مبكر من الضيوف، حيث نجح فابيو سيلفا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الأولى، حيث تلقى عرضية ساندرو راميريز من الطرف الأيمن داخل المنطقة، ومن لمسة واحدة وضعها سيلفا في الشباك.

وأهدر إبراهيم دياز، فرصة التعادل في الدقيقة الثانية، حيث تلقى كرة عرضية من الطرف الأيسر، وسدد بجوار القائم الأيسر للحارس سيلسين.

وتألق الحارس سيلسين في التصدي لتسديدة من كيليان مبابي داخل المنطقة بالدقيقة السابعة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 16، بعد التحام من ساندرو مدافع لاس بالماس على رودريجو داخل منطقة الجزاء.

وانبرى كيليان مبابي لتنفيذ ركلة الجزاء، حيث وضع الكرة داخل الشباك بنجاح، لتصبح النتيجة 1-1.

وصوب كيليان مبابي، كرة قوية على حدود منطقة الجزاء، لكن الحارس سيلسين شتتها بأطراف أصابعه في الدقيقة 27.

وأضاف دياز، الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 33، حيث بدأت الكرة بتصويبة صاروخية من مبابي، ارتدت من الحارس سيلسين، ووصلت إلى فاسكيز الذي مرر للنجم المغربي، الذي وضعها بسهولة في الشباك.

وسريعا ما سجل مبابي، هدفه الشخصي الثاني، والثالث للريال بعد 3 دقائق فقط، إذ تلقى تمريرة عرضية من الجانب الأيسر عبر رودريجو بوجه القدم، ومن لمسة واحدة سدد أقصى يسار الحارس سيلسين.

وسجل مبابي الهدف الشخصي الثالث في الدقيقة 42، إذ تلقى كرة عرضية من رودريجو داخل المنطقة، وسدد أسفل يسار الحارس سيلسين.

لكن حكم المباراة، قرر الرجوع لمراجعة تقنية الفيديو، حيث تم إثبات وجود حالة تسلل في بداية اللعبة.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح رودريجو في إضافة الهدف الرابع، إذ انطلق مبابي ومرر لفران جارسيا، الذي أرسل عرضية متقنة داخل المنطقة نحو البرازيلي، الذي وضع الكرة أسفل يسار سيلسين في الدقيقة 57.

وأشهر الحكم، البطاقة الحمراء في وجه بينيتو لاعب لاس بالماس، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بسبب تدخله العنيف على لوكاس فاسكيز في الدقيقة 64.

ودفع كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي، بديفيد ألابا في الدقيقة 76 بدلا من أنطونيو روديجر، حيث شارك لأول مرة هذا الموسم بعد غياب طويل للإصابة.

وكاد جود بيلينجهام أن يضيف الهدف الخامس، إذ تلقى كرة عرضية من مبابي، وصوب كرة قوية لكنها مرت بجانب القائم الأيمن.

وأضاف فالفيردي، الهدف الخامس بالدقيقة 86، بتصويبة صاروخية على حدود منطقة الجزاء، سكنت أقصى يمين سيلسين، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، قبل انتهاء المباراة بفوز الميرنجي 4-1.

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