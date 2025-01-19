شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يشيد بجهود مصر لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

تابع حزب حماة الوطن، دخول اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ اليوم، عقب نجاح جهود الدولة المصرية مع الشركاء الدوليين من أجل إنهاء معاناة الأشقاء الفلسطينين.

واعتبر الحزب، أن سريان الاتفاقية يأتي تكليلا لتحركات القيادة الساسية في دعم القضية الفلسطينية، ومنع التهجير القسري، وكذلك عودة عدد كبير من الأسرى الفلسطينين.

ويشيد حماة الوطن، كذلك التحركات المصرية المستمرة من أجل تسهيل توصيل المساعدات إلى أهالي غزة، لاسيما في ظل وجود دخول عدد كبير من شاحنات المواد الإغاثية عبر معبر رفح الحدودي، بالتزامن مع تفعيل اتفاقية وقف إطلاق النار.

ويؤكد الحزب، دعمه الكامل لكافة التحركات المصرية على جميع المستويات من أهل إنهاء الصراع في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.