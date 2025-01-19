شكرا لقرائتكم خبر عن منع الصلاة على جثمان مواطن في المخا (لهذا السبب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ع الصلاة على جثمان مواطن في مدينة المخا محافظة تعز وسط البلاد بسبب أنه كافر. وامتنع القائمون في المسجد حارة الجعدي وسط مدينة المخا على الصلاة عليه بحجة أنه كافر . واثارت هذه الحادثة جدلا واسعا .

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