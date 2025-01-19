دبابات التوصيل إزعاج وفوضى وتشوه بصري

اشتكى عدد من سكان الأحياء في جدة، من ظاهرة تكدس مندوبي توصيل الطعام أمام المطاعم والتي أصبحت ظاهرة شائعة، خاصة في أوقات الذروة، وتسببت في ازدحام الشوارع الداخلية للأحياء، وعرقلة حركة السير، وأثرت سلبًا على تجربة الزبائن، وخلقت حالة من الفوضى.

سكان الأحياء

من جهته أكد عبدالمجيد ماجد، بحي المروة بجدة، أن ظاهرة تكدس مناديب التوصيل بالقرب من المطاعم أصبحت تشكل إزعاجًا لسكان الأحياء، مستغلين ضعف الرقابة عليهم ومنعهم من الوقوف لساعات طويلة والتكدس بالقرب من المطاعم داخل الحي، خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية، موضحًا أن التجمع غير المنظم يؤدي إلى تأخير تسليم الطلبات نتيجة الفوضى وصعوبة التنسيق بين المندوبين والمطعم، وطالب بأن تأخذ الجهات المعنية قرارًا بمنع تجمعهم داخل الحي لساعات طويلة، على أن تخصص لهم أماكن معينة للوقوف لمنع هذه الفوضى.

ومن جهته أكد طارق الغامدي، من سكان حي الصفا، أنه بين الحين والآخر تحدث شجارات بين مندوبي التوصيل بسبب التنافس على الطلبات، وبالتالي ينتج عن ذلك تعالي الأصوات التي تزعج سكان الحي، كذلك وجودهم بالقرب من المطاعم يؤثر سلبًا على صورة المطاعم، نتيجة المشهد العشوائي، ويعطي انطباعًا سيئًا للعملاء، ويؤثر على سمعة المكان.

تحسين البنية

أشار الباحث الاجتماعي كريم الخالد، إلى أن ظاهرة انتشار المناديب بطريقة عشوائية تخلق جوًا من الاضطراب والتوتر لدى سكان الأحياء، لذلك لا بد من وضع تنظيم للطلبات إلكترونيًا بشكل محسن وتطوير أنظمة التطبيقات لتحديد مواعيد دقيقة لتسليم الطلبات وتوزيعها بشكل عادل بين المندوبين وزيادة نقاط الاستلام عن طريق إنشاء مراكز استلام قريبة من المطاعم لتخفيف الضغط على موقع المطعم نفسه، ولا بد من تحسين البنية التحتية بتخصيص أماكن انتظار منظمة للمندوبين بعيدًا عن مدخل المطعم أو الشوارع الداخلية للأحياء، وعلى الشركات توعية المندوبين والمطاعم بوضع لوائح تنظيمية للتعامل مع أوقات الذروة والتنسيق بينهم لتجنب التكدس وتحديد فترات مخصصة للاستلام بأن يتم تقسيم أوقات الاستلام حسب الأولوية أو الوقت لتقليل عدد المندوبين المتواجدين في نفس اللحظة، مؤكدًا أن التعاون بين شركات التوصيل، والمطاعم، والجهات المعنية يمكن أن يسهم في تخفيف هذه الظاهرة، وتحسين تجربة الجميع.

ازدحام مروري

أوضح الخالد، أن ضعف الرقابة على تكدس مندوبي توصيل الطعام، أمام المطاعم، يعكس مجموعة من التحديات التنظيمية، التي قد تؤثر على جودة الخدمات، حيث تجمُع عدد كبير من مندوبي التوصيل أمام المطاعم، خصوصًا في المناطق ذات الشوارع الضيقة، يؤدي إلى ازدحام مروري يُعرقل حركة المركبات والمارة، مشيرًا إلى أن الوقوف العشوائي أمام المطاعم قد يعطي انطباعًا سلبيًا عن المنطقة، ويؤثر على جاذبيتها إلى جانب الانتظار الطويل والتجمعات قد تسبب إزعاجًا للمارة وسكان المنطقة، وقد يؤدي ذلك إلى صعوبة الوصول إلى الطلبات وتسليمها بسرعة وكفاءة، مما يزيد من وقت الانتظار للعملاء، فضلا عن المخاطر الأمنية، إذ يؤدي الوقوف العشوائي في الأماكن غير المخصصة إلى وقوع حوادث مرورية أو صدامات بين المركبات والمارة.