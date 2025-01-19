الكلاب المسعورة تهاجم أطفال بنجران والأهالي يستغيثون

تنتشر الكلاب المسعورة داخل أحياء نجران، وتشكل خطورة على السكان الذين يطالبون الجهات المختصة بإيجاد الحلول المناسبة للتخلص منها، خاصة بعد أن هاجمت أحد الأطفال بحي الحمر، والذي أنقذ بعد تدخل العاملة المنزلية.

المراقبة المنزلية

«دوت الخليج» التقت الطفل نوح آل شيبان، في مستشفى الملك خالد، والتقت بوالده الذي أوضح أن ابنه تلقى العلاج في المستشفى بعد إصابته من الكلاب المسعورة التي هاجمته بجوار المنزل، وبعد الحادثة جرى تقديم بلاغ لأمانة نجران، والتي تجاوبت في اليوم التالي من خلال مباشرتها الموقع والعمل على مكافحة الكلاب المسعورة داخل الحي، داعيًا إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمحافظة، حفاظًا على الأطفال وكبار السن والنساء من خطر الكلاب المسعورة التي تتكاثر داخل الحي.

أضاف آل شيبان، أن كاميرات المراقبة المنزلية أوضحت أن العاملة المنزلية كان لها دور في إنقاذ الطفل، والتي خرجت على صراخ أطفال الحي، حيث نقلته إلى المنزل ومن ثم جرى نقله مباشرة إلى المستشفى ليتم علاج الجروح التي ألحقتها الكلاب بجسده.

حملات ميدانية

من جهته أوضح مصدر مطلع في أمانة منطقة نجران أن الأمانة تبذل جهودا مستمرة لمكافحة انتشار الكلاب الضالة داخل النطاق العمراني. تشمل هذه الجهود تنفيذ حملات ميدانية تستهدف المواقع المحتملة لتواجد الكلاب، مثل الأحواش المهجورة، المتنزهات، الجبال المجاورة للأحياء السكنية، الأراضي الفضاء، تشاليح السيارات، مرادم النفايات، المسالخ ومحيطها، الأسواق الشعبية، وعبارات السيول. وتم تقسيم المدينة إلى ثلاثة قطاعات حيوية: الشرقي، والشمالي، والجنوبي، وتوفر أمانة نجران قنوات للتواصل مع المواطنين لاستقبال البلاغات المتعلقة بالكلاب الضالة، وذلك عبر الرقم 940 أو البريد الإلكتروني. وتقع مكافحة الكلاب الضالة والعقورة ضمن اختصاص الأمانة، بينما الحيوانات السائبة الأخرى، فهي خارج نطاق مسؤوليتها، ويتم التنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة البيئة والمياه والزراعة لمعالجة هذه الظواهر. وأكدت الأمانة التزامها بمواصلة جهودها في مكافحة الكلاب الضالة، وتدعو المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات عبر القنوات المتاحة، لضمان بيئة آمنة وصحية للجميع.