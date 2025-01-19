شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 مناطق.. إحباط تهريب 455 كيلوجرامًا من المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (200) كيلوجرام من نبات القات.

كما قبضت الدوريات في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (14) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (252) كيلوجرامًا من نبات القات.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. دوريات حرس الحدود في ذات السياق، أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع رابغ بمنطقة مكة المكرمة تهريب (3) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.