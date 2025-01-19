شكرا لقرائتكم خبر عن "ولادة مكة" يسجل 75 ألف خدمة إشعاعية خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم قسم الأشعة بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، أحد أعضاء تجمع مكة المكرمة الصحي، خدماته لأكثر من 75 ألف مستفيد خلال عام 2024.



وكشف تجمع مكة الصحي أن خدمات القسم تنوعت بين 1011 أشعة تنظير فلوري، و39594 أشعة سينية عامة، و3708 أشعة رنين مغناطيسي، و3239 أشعة مقطعية، بالإضافة إلى 28299 فحص موجات فوق صوتية.



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وأشار التجمع إلى أن القسم يعمل بفاعلية لتقديم التشخيص المناسب، حيث يتم إجراء ما يزيد عن 100 فحص موجات فوق صوتية يومياً، إلى جانب الفحوصات الأخرى.

الموجات فوق الصوتية

كما يساهم القسم في تشخيص أسباب تأخر الحمل باستخدام الموجات فوق الصوتية وأشعة التنظير الفلوري بالصبغة لفحص الرحم وقنوات فالوب.



وأضاف أن القسم وسّع خدماته بإتاحة مواعيد لإجراء الرنين المغناطيسي خارج أوقات الدوام الرسمي، لتيسير الخدمة على المراجعين وتقليل فترات الانتظار.



يُذكر أن القسم يسعى لتحقيق أهداف تجمع مكة الصحي عبر مسار الولادة الآمنة، من خلال تقديم فحوصات متخصصة لقياس نمو الجنين ومتابعة تدفق الدم عبر الحبل السري، بما يعزز سلامة الأم والجنين.