سحب ترخيص 31 مكتب استقدام وإيقاف 13 لمخالفة اشتراطات الإيواء

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج جولاتها التفتيشية ومراقبتها لمكاتب وشركات الاستقدام في الربع الرابع من عام 2024 م.

وكشفت الوزارة عن سحب ترخيص 31 مكتب استقدام لمخالفة قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية وعدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات، وعدم الامتثال بتوفير مراكز الإيواء وفق المعايير والاشتراطات المحددة وعدم تصحيح هذه المخالفات خلال الفترة الممنوحة للتصحيح .

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في الوقت ذاته تم إيقاف 13 مكتب استقدام مخالف لوجود ملاحظات ومخالفات لقواعد ممارسة الاستقدام ورصد التأخر في حل الشكاوى وعدم الالتزام بإعادة المبالغ للعملاء إضافةً إلى مخالفة معايير واشتراطات الإيواء .

يأتي ذلك استمرارا لجهود الوزارة في تطوير ورفع كفاءة قطاع الاستقدام بالمملكة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية،



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ودعت الوزارة أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام إلى الالتزام بقواعد ممارسة الاستقدام وتجنب ارتكاب المخالفات حفظ الحقوق جميع الأطراف التعاقدية، وتنوه الوزارة على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات في قطاع الاستقدام على رقم مساند: 920002866 أو عن طريق تطبيق مساند المتوفر على أجهزة المحمول الذكية