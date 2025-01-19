تكنولوجيا: تسريب iOS 19 يكشف إعادة تصميم شاملة لتطبيق الكاميرا وتحديثات جذرية للنظام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر تسريب جديد ومثير من أحدث مقاطع فيديو قناة FPT على يوتيوب، كاشفًا عن تغييرات كبيرة متوقعة في تطبيق الكاميرا في نظام iOS 19، إلى جانب احتمالات تشير إلى تحول شامل في تصميم نظام التشغيل.

يكشف التسريب عن إعادة تصميم جذرية لتطبيق الكاميرا، حيث سيصبح التصميم أكثر بساطة مع تقليل عوامل التشتيت حول عدسة الكاميرا.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم دمج بعض الإعدادات الموجودة حاليًا خارج التطبيق، مثل تعديل الدقة والتحكم في معدل الإطارات أثناء تسجيل الفيديو، مما يوفر سهولة أكبر في الاستخدام.

هذا التغيير يعكس تجربة مستخدمي اندرويد التي كانت تدعم هذه الميزة منذ البداية، ويبدو أن أبل أخيرًا قررت تبني هذا النهج في نظام iOS 19.

وعلى الرغم من أن الفيديو لم يعرض إعادة التصميم بشكل فعلي حفاظًا على سرية المصادر داخل شركة أبل، إلا أنه قدم تصورًا قريبًا لما قد يبدو عليه التطبيق.

يركز التصميم الجديد على عدسة الكاميرا مع تقليل التشتيت البصري، حيث تم تكثيف جميع الإعدادات وأوضاع الكاميرا لتكون أكثر تنظيمًا. أصبحت الرسوم المتحركة أكثر سلاسة، وأصبح التنقل بين الخيارات يعتمد على التمرير السريع بدلاً من القوائم المعقدة.

ويبدو أن التصميم الجديد لتطبيق الكاميرا يتشارك بعض السمات مع VisionOS، حيث تشير الجمالية الجديدة وطريقة التفاعل مع واجهة المستخدم إلى وجود خطة أكبر لإعادة تصميم نظام iOS بشكل شامل. يتوقع البعض أن تكون هذه البداية لتغيير أوسع يمتد إلى النظام بأكمله.

من الواضح أن أبل تعمل على تحديث كبير، لكن من غير المؤكد ما إذا كان التحول سيشمل النظام بالكامل دفعة واحدة أم سيكون تدريجيًا. الجدير بالذكر أن آخر إعادة تصميم رئيسية لنظام iOS كانت في الإصدار السابع، مما يجعل من المحتمل أن يكون iOS 19 هو الإصدار الذي يحمل التغيير الأكبر.

وعلى الرغم من أن التسريب يقدم لمحة مثيرة، إلا أن الإصدار الرسمي لنظام iOS 19 لا يزال بعيدًا بما يكفي لإجراء تغييرات إضافية، حيث يُتوقع إصداره للمستخدمين بعد حوالي 9 أشهر. لذلك، يمكن أن نشهد المزيد من المفاجآت خلال هذه الفترة.

المصدر