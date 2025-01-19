شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مختبر الدفع النفاث التابع لناسا سيفتح أبوابه الأسبوع المقبل بعد حرائق لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

من المقرر أن يبدأ مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا قريبًا في العودة إلى العمليات الطبيعية بعد التغلب على حرائق لوس أنجلوس.

يقع مختبر الدفع النفاث عند قاعدة جبال سان جابرييل شمال لوس أنجلوس مباشرة، وقد تعرض للتهديد بسبب حريق إيتون ، الذي دمر المجتمعات المجاورة مثل ألتادينا.

وتم إغلاق المركز وهو المنشأة الرئيسية لوكالة ناسا لاستكشاف الكواكب منذ 8 يناير باستثناء الأنشطة الأساسية، مثل تشغيل مركبتي بيرسيفيرانس وكيريوسيتي المريخيتين ومهام أخرى، لكن حريق إيتون لم يعد يشكل خطرًا على المختبر، لذا يخطط مختبر الدفع النفاث لإعادة فتح أبوابه الأسبوع المقبل.

كتب مسؤولو مختبر الدفع النفاث على موقع معلومات الطوارئ الخاص بالمركز ، من الثلاثاء 21 يناير حتى 24 يناير 2025، سيكون المختبر متاحًا لأي موظف يحتاج إلى العمل في الموقع ، وسيتم تشجيع الموظفين القادرين على العمل عن بُعد طوال الأسبوع على القيام بذلك، حيث تم الانتهاء من التنظيف الكامل والنهائي للمنشأة،"

على الرغم من أن مختبر الدفع النفاث نجح في اجتياز الحريق دون أن يصاب بأذى ، إلا أن الكثير من قوته العاملة لم ينجُ منها.

وكتب مدير مختبر الدفع النفاث لوري ليشين في منشور على X سابقا : دمار كبير في مجتمعنا تم إجلاء 1000 شخص، و تم فقدان أكثر من 150 منزلًا بالكامل، وسيتم تهجير العديد من الآخرين على المدى الطويل"،

وفى منشور آخر في ذلك اليوم، أشار ليشين إلى موقع لجمع التبرعات لإغاثة الكوارث مخصص لمساعدة عمال مختبر الدفع النفاث، فضلاً عن موظفي معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا، الذي يدير المنشأة لصالح وكالة ناسا.

وفقا لشبكة إن بي سي نيوز ، أحرق حريق إيتون 14117 فدانًا (5713 هكتارًا) حتى الآن، ولكن تم احتواؤه بنسبة 65٪ الآن ، أكبر وأكثر حرائق لوس أنجلوس تدميراً حريق باليساديس، أحرق 23713 فدانًا وتم احتواؤه بنسبة 31٪ فقط.