نسرين طافش تعلن زواجها من رجل أعمال مصري

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 01:19 مساءً - فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بإعلان زواجها، من رجل أعمال مصري، مؤكدة أنها حضرت إلى حفل Joy Awards 2025، بعد انتهاء شهر العسل.

أضافت نسرين طافش خلال لقاءها مع الإعلامية بوسي شلبي، على السجادة الخزامية لحفل Joy Awards 2025 الذي أُقيم أمس السبت 18 يناير، في الرياض بالمملكة العربية السعودية: اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول.

وأشارت نسرين طافش إلى أن زواجها كان السبب وراء غيابها عن المشاركة في العروض الخاصة لأحدث أفلامها "الدشاش"، مؤكدة أنها أخفت الخبر عن الجميع وتعلن عنه لأول مرة داخل حفل توزيع جوائز صناع الترفيه.

نسرين طافش تكشف لـ الخليج 365 تفاصيل إطلالتها في حفل Joy Awards 2025

كشفت الفنانة نسرين طافش لـ "الخليج 365" عن تفاصيل إطلالتها بحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025، حيث أطلت نسرين بفستان أسود ضيق طويل مزود بأكمام منسدلة من على الكتفين مزينة بكشاكش باللون الوردي من تصميم فؤاد سركيس.

وأكملت أناقتها بتسريحة شعر مميزة، حيث اعتمدت الكعكة العالية مع غرة على الجانبين بأنامل الهاير ستايلست أماني، وارتدت مجوهرات فاخرة من دار معوض، كما أطلت بمكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها من توقيع عهود.

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نسرين طافش تتألق في "الدشاش"

أبطال فيلم الدشاش

تشارك الفنانةالنجمفي فيلم "الدشاش"، حيث تجسد دور زوجةوهي سيدة مجتمع ولكن علاقتهما ليست على ما يرام، في حين تظهر زينة في دور البنت الشعبية البسيطة التي تتخرج من الجامعة ولكنها تكافح مع والدتها ويقع في حبها محمد سعد، فيما يظهر باسم سمرة الذي يتاجر في الممنوعات ويدخل في عداوة مع محمد سعد، أما نسرين أمين فتلعب دور راقصة في الملهى الليلى الذي يتردد عليه محمد سعد طوال الوقت.

يُشارك في بطولة فيلم الدشاش، بجانب الفنان محمد سعد، كلٌّ من: زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلي، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

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