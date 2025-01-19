باكنغهام يطلق صورة جديدة لصوفي دوقة إدنبرة بمناسبة يوم ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 01:19 مساءً - تستقبل صوفي دوقة إدنبرة فصلاً جديداً في حياتها وعقداً جديداً، إذ ستبلغ من عمرها الـ 60 عاماً يوم غد الإثنين 20 يناير، ولهذه المناسبة أطلق قصر باكنغهام صورة جديدة لزوجة الأمير إدوارد تنبض بالحياة.

هكذا بدت صوفي في صورتها الجديدة

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أطلق قصر باكنغهام من خلال حساب العائلة المالكة على السوشيال ميديا صورة جديدة لـ صوفي دوقة إدنبرة من بين صورتين أخريين، التقطتها لها مصورة الأزياء المقيمة في لندن كريستينا إبينيزار في وقتٍ سابق من هذا الشهر. وبدت صوفي في الصورة وسعيدة وهي تجلس على مقعد النافذة في منزلها في ساري.

وأرفق القصر الملكي في تعليقه على الصورة، التالي: "قبل يوم ميلاد دوقة إدنبرة الستين يوم الاثنين، تم نشر صورة جديدة التُقطت الصورة في حديقة باغشوت في يناير بواسطة كريستينا إبينيزار. كانت دوقة إدنبرة مهتمة بأسلوب إيبينيزر الإبداعي في التصوير الفوتوغرافي وأرادت دعم مصورة صاعدة"، وتابع: "بينما تتطلع الدوقة إلى بلوغ الستين من عمرها، تشعر صاحبة السمو الملكي بإحساس متجدد بالإثارة والالتزام بعملها حول المساواة بين الرجل والمرأة وتتطلع إلى تبني هذه القضية والدفاع عنها بشكلٍ أكبر في السنوات القادمة".

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نبذة عن صوفي دوقة إدنبرة

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وُلدت صوفي هيلين ريس جونز- المعروفة فقط باسم صوفي- في 20 يناير عام 1965، في أكسفورد، إنجلترا، وهي زوجة الأمير إدوارد أصغر أبناء الملكة الراحلة إليزابيث الثانية والأمير الراحل فيليب.

التقت بالأمير إدوارد في حدث تنس في صيف عام 1993، وأُعلنت خطوبتهما في يناير من عام 1999، وأُقيم حفل الزفاف في كنيسة القديس جورج بقلعة وندسور في 19 يونيو 1999.

في يوم الزفاف، منحت الملكة إليزابيث الأمير إدوارد لقبي إيرل ويسيكس وفيكونت سيفيرن. وبعد الزواج، أصبحت صوفي تُعرف باسم كونتيسة ويسيكس. وللزوجين ابنة وابن؛ ليدي لويز، التي ولدت في 8 نوفمبر 2003، وإيرل ويسيكس (سابقاً جيمس، فيكونت سيفيرن)، الذي ولد في 17 ديسمبر 2007.

في 10 مارس من عام 2023 - يوم ميلاد الأمير إدوارد التاسع والخمسين - منح الملك تشارلز شقيقه دوقية إدنبرة، فأصبح الأمير إدوارد وصوفي دوق ودوقة إدنبرة.

وتُعد صوفي عضواً عاملاً بدوام كامل في العائلة المالكة، تقسم وقتها بين عملها نيابةً عن الملك في جميع أنحاء المملكة المتحدة والكومنولث ودعم عدد كبير من الجمعيات الخيرية والمنظمات الخاصة بها، فهي تدعم وترعى أكثر من 70 مؤسسة خيرية ومنظمة. وفي كل عام، تقوم بمئات الزيارات إلى المدارس والمستشفيات والقواعد العسكرية والمؤسسات الخيرية والمجموعات المجتمعية لرؤية أعمالهم عن كثب وتسليط الضوء عليها للعالم الأوسع.

من القضايا التي ترعاها المساواة للمرأة، المرأة في مكان العمل، المرأة والسلام والأمن ومنع الاعتداء على المرأة في حالات النزاع، تجنب العمى، دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الرياضة، الشباب والأطفال، الغذاء والزراعة، والعاملون في الخطوط الأمامية.

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