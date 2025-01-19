شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن تفاصيل ملابسات وفاة لاعب نادى الشمس للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة الصادر لها تكليف من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الانتهاء من أعمالها بشأن فحص الإجراءات المتبعة وكافة ملابسات وفاة اللاعب محمد يحيى سباعي لاعب نادى الشمس للاسكواش، والذي وافته المنية بعد تعرضه لوعكة صحية تم نقله على إثرها إلى المستشفى، عقب مشاركته مع فريقه في بطولة نادي بلاك بول الرياضي.

وأصدرت اللجنة تقريرها عن الراحل اللاعب محمد يحيى سباعي لاعب نادى الشمس للاسكواش، والذى تضمن كافة الإجراءات الصحية والتقارير الطبية الخاصة باللاعب قبل وبعد بدء الوعكة الصحية.

وتضمنت تلك التقارير ما يثبت توقيع الكشف الطبى عليه قبل المنافسات، وأثبتت جميعها سلامة الحالة الصحية للاعب من ناحية القلب والصدر، وعدم وجود اية أمراض مزمنة، وكذلك لياقته الطبية لخوض المنافسات.

وتضمن التقرير أنه خلال فعاليات بطولة نادى بلاك بول المفتوحة للاسكواش وخلال الاستراحة بين أشواط المباراة الشوط الثاني شعر اللاعب ببعض التعب ما استدعى قيام حكم المباراة بإيقافها وإجراء الكشف الطبى على اللاعب بواسطة الطبيب المتواجد بالبطولة، وتم إفاقته، ووجه الطبيب بضرورة نقله بالإسعاف للمستشفى، ودخول اللاعب لغرفة العناية المركزية.

وأكدت اللجنة أنه تبين لها اتخاذ كافة الإجراءات من قبل الاتحاد، وفقا للائحة الخاصة بضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية الصادرة بقرار رقم 1642 لسنة 2024 والتكليفات والكتب الدورية التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن.

وفى سياق متصل، تابعت اللجنة الطبية العليا بالوزارة حالة إصابه اللاعب عمر خيرت حسين لاعب فريق مركز شباب نجوع مازن بمحافظة سوهاج، والذى أصيب خلال مباراة مركز شباب دار السلام مع مركز شباب نجوع مازن ضمن منافسات القسم الرابع بالدورى المصري لكرة القدم، حيث تم إجراء أشعة للاعب بمستشفى سوهاج الجامعي وسيتم دخوله عمليات إثر نزيف بالمخ نتيجة اصطدام بين اللاعبين بالرأس.