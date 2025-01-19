وفاء الكيلاني برفقة ابنها ريان في حفل Joy Awards 2025: وسامته خطفت الأنظار

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 01:19 مساءً - فاجأت الإعلامية وفاء الكيلاني الحضور بحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 الذي أقيمت فعاليات نسخته الخامسة مساء أمس السبت بالعاصمة السعودية الرياض، بظهورها على السجادة الخزامية للحفل برفقة نجلها "ريان"،الذي يمثل الظهور الأول له، وذلك على عكس المعتاد في السنوات الماضية حيث اعتدنا رؤيتها برفقة زوجها الفنان تيم حسن الذي تغيب عن حفل أمس.

ووثقت كاميرا برنامج et بالعربي، ظهور الثنائي وفاء الكيلاني ونجلها ريان، الذي لفت الأنظار له بشدة بسبب وسامته واطلالته الكلاسيكية، حيث ارتدى بدلة ذات لون رمادي فاتح وقميص أبيض.

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مشاهد مميزة من حفل Joy Awards 2025

شهد حفل توزيع الجوائز Joy Awards 2025 العديد من اللحظات المؤثرة وأخرى مبهرة، ومن بين اللقطات المؤثرة هي لحظة بكاء النجمة الشابة العنود عبد الحكيم عقب حصدها لجائزة الوجه الجديد المفضل عن فئة المسلسلات، وذلك عن مسلسل "بيت العنكبوت".

وعبرت الفنانة الشابة العنود عبد الحكيم، عن سعادتها بهذه الجائزة، ولم تمر سوى دقائق لتنهمر في البكاء من شدة فرحتها بهذه الجائزة لتعود وتواصل حديثها قائلة: "بهديها لـ بابا وماما هما اللي دعموني".

ومن بين اللحظات المؤثرة أيضاً هي اللحظة التي تم من خلالها تكريم الفنان عبد الله الرويشد، الذي صعد على مسرح الحفل متكئاً على عكاز، الأمر الذي دفع الكثير من الحضور الوقوف له تعاطفاً واحتراماً له.

وعن اللحظات المبهرة التي كانت بمثابة مفاجئة للحضور، هو الديو الغنائي الاستعراضي الذي جمع النجم تامر حسني بالنجمة نيللي كريم على مسرح الحفل، وذلك على أنغام إحدى أغانيه الشهيرة، وهي "يابنت الإيه".

وعلى طريقة حب "روميو وجولييت" ظهر تامر حسني وهو يتغزل بكلمات الأغنية -التي شهدت توزيعاً موسيقياً مختلفاً- في نيللي كريم وهي بإحدى العربات الخشبية التي تعود لحقبة زمنية قديمة، عقب ذلك التقت به وهي تبادله كلمات الأغنية بطريقة نالت استحسان الكثير من نجوم ومشاهير الوطن العربي الذين حرصوا على حضور فعاليات هذا الحفل

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حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025

كرَّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي، والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم، والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024

ويتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق JOY AWARDS الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن ست اختصاصات هي الموسيقا والسينما والمسلسلات الدرامية، والإخراج، والرياضة، والمؤثرين.

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