529 مخالفة لمزاولة المهن الهندسية

سجل المهندسون السعوديون في الهيئة السعودية 48%، مقابل 52 % مهندسًا وافدًا، إذ بلغ إجمالي المهندسين 239.152 مهندسًا، في وقت بلغت المكاتب والشركات الهندسية 4.390 مكتبا وشركة هندسية، وفاقت المكاتب الهندسية الشركات الهندسية بـ74% مقابل 26% شركات هندسية.

مخالفة النظام

رصد تقرير الهيئة السعودية للمهندسين لعام 2023، نحو 529 مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية، منها 226 مخالفة المنشآت بـ43%، مقابل 101 مخالفات الأفراد بـ19%، و73 مهندسًا مخالفًا بـ14%، و28 فنيًا مخالفًا بـ5%، وتنفيذ 1102 جولة تفتيشية ورقابية للتأكد من التزام المهنيين والمنشآت الهندسية بأحكام نظام مزاولة المهن الهندسية، وإصدار 339 قرارًا بمخالفة نظام مزاولة المهنة، وإحالة 36 قضية للنيابة العامة، و611 بلاغًا واردًا تمت مباشرتها ومعالجتها.

7 مخالفات

تمثلت أبرز المخالفات المرصودة للمنشآت والأفراد في: عدم التقيد بالمهن الهندسية المدرجة بالترخيص، وعدم الحصول على ترخيص للفرع، وعدم تعيين مدير مكتب مهندس سعودي، وعدم ذكر الاسم والدرجة المهنية ورقم الاعتماد، ومزاولة العمل الهندسي بدون الاعتماد المهني، ومزاولة العمل الهندسي بعد انتهاء الاعتماد، وتشغيل ممارس هندسي دون الحصول على اعتماد مهني.

37 % الرياض

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من المكاتب والشركات الهندسية، حيث بلغت إجمالي المكاتب والشركات الهندسية 1617 مكتبًا وشركة بـ37%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 1080 مكتبة وشركة بـ25%، والمنطقة الشرقية ثالثًا، بإجمالي 591 مكتبًا وشركة بـ13%، ومنطقة عسير رابعًا، بإجمالي 295 مكتبًا وشركة بـ7%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 183 مكتبًا وشركة بـ4.16%، والمدينة المنورة سادسًا، بإجمالي 176 مكتبًا وشركة بـ4%، وجازان سابعًا، بإجمالي 137 مكتبًا وشركة بـ3%.

الحدود الشمالية

حصدت منطقة الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة مكاتب وشركات هندسية، حيث بلغت 31 مكتبا وشركة بـ0.70%، وحلت الباحة ثانيًا، بإجمالي 45 مكتبًا وشركة بـ1%، وتبوك ثالثًا، بإجمالي 50 مكتبًا وشركة بـ1.13%، ونجران رابعًا، بإجمالي 53 مكتبًا وشركة بـ1.20%، والجوف خامسًا، بإجمالي 58 مكتبًا وشركة بـ1.32%، وحائل سادسًا، بإجمالي 74 مكتبًا وشركة بـ2%.

إحصاءات

%48 مهندس سعودي

%52 مهندس وافد

239 ألف مهندس في الهيئة

4390 مكتب وشركة هندسية

%43 مخالفات المنشآت

%19 مخالفات الأفراد

%14 مهندس مخالف

%5 فنيون مخالفون

1102 جولة رقابية وتفتيشية

7 مخالفات مرصودة

611 بلاغًا واردًا

36 قضية محالة للنيابة العامة

339 قرارات صادرة

الأكثر مكاتب وشركات هندسية

الرياض: 37%

مكة المكرمة: 25%

الشرقية: 13%

عسير: 7%

القصيم: 4.16%

المدينة المنورة: 4%

جازان: 3%

الأقل مكاتب وشركات

الحدود الشمالية: 0.70%

الباحة: 1%

تبوك: 1.13%

نجران: 1.20%

الجوف: 1.32%

حائل: 2%