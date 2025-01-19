شكرا لقرائتكم خبر عن 3.6 % ارتفاعا في أسعار العقارات بالسعودية خلال الربع الرابع من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسعار العقارات

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الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 3.6% خلال الربع الرابع من 2024، مقارنة بالربع المماثل من عام 2023.وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع 2024.قالت الهيئة: إن ارتفاع أسعار الرقم القياسي لأسعار العقارات جاء متأثرا بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 3.1 %، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 5.0 %، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 2.8 %.وأفادت نتائج النشرة بارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات على أساس ربع سنوي بنسبة 1.6 % خلال الربع الرابع من عام 2024م مقارنةً بالربع الثالث لنفس العام.وتأثر مؤشر العقار الربعي بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1.0 %، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 2.7 %، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 9.8 %.وأوضحت نتائج نشرة هيئة الإحصاء أن ارتفاع أسعار العقارات في القطاع التجاري في الربع الرابع من عام 2024م مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 5.0 % مدفوعة بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 5.2 %.وشهد القطاع التجاري ارتفاعًا في أسعار العمائر بنسبة 5.1 %، في حين انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.7 %.وبيَّنت النتائج ارتفاع المؤشر العام السنوي بنسبة 2.3 %، خلال عام 2024م مقارنة بعام 2023م، حيث سجَّل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 1.0 %، والقطاع التجاري 6.1 %، والقطاع الزراعي المتمثل في الأراضي الزراعية بنسبة 1.4 %.يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغيَّر النسبي في أسعار العقارات بالمملكة.