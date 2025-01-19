شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة صحفي بارز في إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي الاستاذ الصحفي يحيى بن علي ضاوي في إحدى مستشفيات محافظة إب وسط البلاد. وذلك إثر نوبة قلبية أحد أبرز رموز الصحافة الرياضية في الوطن، إثر تعرضه لذبحة صدرية مفاجئة. و عُرف الضاوي بإسهاماته الكبيرة في تغطية الأحداث الرياضية ودعمه المستمر لنادي شعب إب، حيث ترك بصمة واضحة في المشهد الإعلامي الرياضي خلال مسيرته المهنية الحافلة. ويُعد الضاوي من الشخصيات التي أثرت في تطوير الصحافة الرياضية محلياً، حيث عُرف بمهنيته وإخلاصه في العمل

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