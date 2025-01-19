شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمني ينجو من محاولة اغتيال في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �عرض الأخ أبو بكر السبيع، مدير شرطة القاهرة السابق في محافظة عدن فجر اليوم، لمحاولة اغتيال أمام فندق الخليج في القاهرة. وقد أسفرت المحاولة عن استشهاد أحد مرافقيه وإصابة آخر بجروح. المصدر: أبو بكر السبيع نفسه، وتم تأكيد الحادثة من أحد سكان المنطقة. المصدر: ياسر محمد الأعسم

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أمني ينجو من محاولة اغتيال في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.