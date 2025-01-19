شاهدوا كيف رحبت نوال وعبرت عن اشتياقها لـ عبد الله الرويشد بـ Joy Awards

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 04:21 مساءً - بكل شوق وحب، رحبت الفنانة نوال بالفنان عبد الله الرويشد أثناء وجوده بحفل صناع الترفيه Joy Awards، وذهبت إلى المكان الذي يجلس فيه الرويشد وحيته بحفاوة بالغة، وسألته عن صحته، وتفاعل معها الرويشد، وكعادته كان مبتسماً وسعيداً بلقائه معها، وقالت له نوال باشتياق: "إشلونك؟ إيش هالشوفة الحلوة!".

ونشر حساب روتانا موسيقى الفيديو وكتب: "لقاء الأحبة، قيثارة العرب نوال بسفير الأغنية عبد الله الرويشد في حفل جوائز JoyAwards لصُناع الترفيه".

أثار الفنان عبد الله الرويشد حالة من القلق بين محبيه في حفل توزيع جوائز joy awards، وذلك بعدما ظهر على كرسي متحرك أثناء وجوده على السجادة الخزامية، لكن على ما يبدو أن حالة عبد الله الرويشد الصحية مستقرة، لأنه فيما بعد وقف لالتقاط الصور التذكارية توثيقاً لوجوده في هذا الحدث المميز.

جائزة مدى الحياة لـ عبد الله الرويشد

هذا وقد كرم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، الفنان عبد الله الرويشد ومنحه جائزة "الإنجاز مدى الحياة" في حفل "Joy Awards"، بنسخته الخامسة، الذي أُقيم أمس السبت بالرياض ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، وصعد الرويشد المسرح برفقة كل من الفنان محمد عبده وسالم الهندي ورابح صقر، وأصيل أبو بكر.

حالة عبد الله الرويشد الصحية

كان الفنان الكويتي عبد الله الرويشد قد تعرَّض لوعكة صحية مفاجئة في شهر فبراير 2024 دخل على إثرها إلى المستشفى 28 يوماً، وغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، واطمأن الأطباء عليه، وقرروا استكمال علاجه في منزله، وبعد ذلك أعلنت صفحات روتانا لايف على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيكمل رحلة علاجه في ألمانيا.

هذا وقد تابعت مواقع التواصل الاجتماعي حالة الفنان عبد الله الرويشد منذ البداية عندما تناقلت خبر إصابته بجلطة دماغية دخل على إثرها العناية المركزة في مستشفى جابر الأحمد بالكويت، في شهر فبراير، بعدما أحيا آخر حفل له بمهرجان فبراير الكويت، وتواصلت حينها "الخليج 365" للتأكد من حقيقة الخبر المتناقل، مع مصادر مقربة للفنان عبد الله الرويشد، التي أكدت أن حالته الصحية مستقرة بإذن الله، وأن كل ما حدث كان نتيجة إرهاق لتجهيزاته لحفل مهرجان فبراير، الذي كان يوم 16 من فبراير، وقالت إنه بخير ووجوده في المستشفى إجراء احتياطي للاطمئنان على صحته بعد الإرهاق الذي تعرض له، وعاد بعد رحلة العلاج إلى الكويت وتم استقباله بحضور نخبة من الفنانين.

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