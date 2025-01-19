شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار 10 أصناف من الفاكهة في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار 10 أصناف من الفواكه والمكسرات في السعودية، خلال شهر ديسمبر الماضي، على أساس شهري.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، تصدر البرتقال المصري قائمة الأكثر انخفاضا، بنسبة 4.83% مسجلا 6.31 ريال للكيلو. أسعار الفاكهة في السعودية بحسب النشرة، فإن سعر اليوسفي الباكستاني، جاء في المرتبة الثانية كأكثر الأصناف انخفاضا بنسبة 4.81%، على أساس شهري، مسجلا 8.9 ريال للكيلو.

وانخفض سعر البطيخ (الحبحب) بنسبة 4.5% في ديسمبر الماضي، على أساس شهري، مسجلا 2.98 ريال للكيلو.

وتراجع سعر التفاح الأصفر في شهر ديسمبر الماضي، على أساس شهري، بنسبة 4.1%، مسجلا 8.57 ريال للكيلو.

وانخفض سعر التفاح الأحمر بنسبة 2.6% إلى 8.67 ريال، فيما انخفض سعر البرقوق التركي بنسبة 2.5% إلى 13.72 ريال.

وتراجع سعر الليمون الأفريقي بنسبة 2.4% إلى 13.72 ريال، فيما انخفض سعر التمر المكنوز بنسبة 1.6% إلى 15.94 ريال.

وبحسب النشرة، انخفض سعر التمر (الرطب) بنسبة 1.3% إلى 14.5 ريال، فيما انخفض سعر الموز الفلبيني 0.7% مسجلا 6.13 ريال. سعر الفواكه ووفقا للنشرة، ارتفع سعر 8 أصناف من الفاكهة خلال شهر ديسمبر الماضي، على أساس شهري.

وكان الخوخ اللبناني في صدارة الأصناف المرتفعة بنسبة 9.2% مسجلا 19.09 ريال.

وسجل سعر العنب المحلي 14.14 ريال، مرتفعا بنسبة 5.4%، فيما ارتفع سعر التين المحلي 3.8% إلى 17.03 ريال.

وارتفع سعر الكمثرى اللبناني بنسبة 2.6% إلى 13.29 ريال، بينما ارتفع سعر المنجا الباكستاني بنسبة 4.2% إلى 12.9 ريال.

وسجل سعر الرمان الهندي ارتفاعا بنسبة 1.4% إلى 13.11 ريال، فيما سجل سعر العنب اللبناني ارتفاعا بنسبة 5.8% إلى 16.3 ريال.